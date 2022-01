Wertingen

vor 3 Min.

Wertinger Dirigent im Interview: „Jede Krise lässt verdeckte Kräfte aufblühen“

Plus Seit 2019 ist Germán Moreno López Dirigent der Bläserphilharmonie in Wertingen. In den vergangenen beiden Jahren bremste Corona den Elan der Musiker und Musikerinnen aus. Das ist 2022 geplant.

Von Marion Buk-Kluger

Herr Moreno López, seit September 2019 sind sie Dirigent in Wertingen. Seit zwei Jahren sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass die Auftritte der Bläserphilharmonie nur schwer planbar sind. Was aber konnte doch an Konzerten realisiert werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen