Die Wertinger Kleiderkammer sucht dringend neue Räume

Die Zeit drängt und die Mitarbeiterinnen der Wertinger Kleiderkammer wissen Ende Juli immer noch nicht, wohin sie mit ihrer umfangreichen Ware am 1. Oktober umziehen können. Denn am 30. September ist für die Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am bewährten Standort in der Pfarrgasse Schluss. Die Kleiderkammer muss aus den Verkaufsräumen in der Wertinger Innenstadt wegen Eigenbedarfs ausziehen. Nun suchen die Verantwortlichen dringend neue Räume.

