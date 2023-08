Wertingen/München

Wie drei Wertingerinnen das Iron-Maiden-Konzert in München erlebt haben

Sänger Bruce Dickinson und seine Mitstreiter rissen das Publikum an zwei Abenden in der Münchner Olympiahalle hörbar mit.

Plus Die Musik sollte im Vordergrund stehen, nicht die Show, findet Sabrina Gutekunst. Sie war nicht die einzige Zusamtalerin, die sich das Konzert nicht entgehen ließ.

Von Marion Buk-Kluger

Die letzten Tage war das bekannte Heavy Metal Festival in Wacken in Schleswig-Holstein in aller Munde. Doch so weit mussten die Fans dieser Musikrichtung gar nicht fahren. Kürzlich erlebten drei Wertingerinnen nämlich Iron Maiden auf deren „The Future Past Tour 2023“ in der Münchner Olympiahalle.

Für Sabrina Gutekunst war klar, dass sie sich den Auftritt der Briten nicht entgehen lassen würde. „Ich wurde mit der Band groß. Mein ein Jahr älterer Cousin hatte eine BASF-Chrom-Kassette mit ihren Songs, die ich bei ihm hörte und ich war sofort begeistert.“ Die damals Zehnjährige blieb Fan und ist es heute, vier Jahrzehnte später, immer noch. „Beim Konzert hätte ich mir zwar mehr ältere Songs gewünscht, aber das war schon klasse.“ Vor allem, dass es beim Auftritt hauptsächlich um die pure Musik und weniger um die Show drumherum ging, habe ihr gefallen. Im Fokus standen laut Gutekunst hauptsächlich die Songs des jüngsten Erfolgsalbums „Senjutsu“ sowie ihres Kult-Longplayers „Somewhere in Time“, das epische sechste Studioalbum von 1986. Im Jahr 1980 rockten Iron Maiden die Olympiahalle zum ersten Mal, damals mit ihren großen Hits „Sanctuary“ und „Running Free“.

