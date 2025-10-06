Nach und nach verschwinden die Panzerschilder von den Straßen

Das Objekt des Monats Oktober im Wertinger Heimatmuseum hat einen Radius von 25 Zentimetern und besteht aus einem Millimeter starkem Stahlblech. Die Grundfarbe des Schildes ist Orange, die „Beschriftung“ erfolgte in Schwarz. Das Verkehrszeichen befand sich an der Zusamkanalbrücke beim Baugeschäft Winter in der Laugnastraße. Das Schild entfernte man mit zwei anderen Verkehrszeichen ähnlicher Art vor etwa einem dreiviertel Jahr. Eines wurde an der Zusamkanalbrücke in der Augsburger Straße an der ehemaligen Post demontiert. Die Schilder kamen über den Wertinger Bauhof ins Heimatmuseum.

Im oberen Teil des Verkehrszeichens befindet sich das Piktogramm eines Panzers, bei den anderen beiden Zeichen das eines Lkws. Die Pfeile geben die Belastbarkeit von Straßen und Brücken durch Militärfahrzeuge an.

Panzerschilder geben die Belastbarkeit von Straßen und Brücken an

1960 wurden die ersten Schilder dieser Art in Westdeutschland installiert. Die „Panzerschilder“, wie die Verkehrszeichen oft im Volksmund genannt werden, heißen offiziell MLC-Schilder. Die Abkürzung steht für „Military Load Class“ und gibt an, mit welchem Gewicht die jeweilige Brücke befahren werden darf. Die Ketten- und Radfahrzeuge aller Nato-Mitgliedsstaaten sind in eine der verschiedenen MLC-Klassen eingeteilt, deren Zahlen aber nicht – wie oft vermutet – das Gewicht in Tonnen angeben. Steht auf einem Panzerschild etwa die Zahl 60 mit einem einzelnen Pfeil unter dem Panzersymbol, dann darf die „Panzerhaubitze 2000“ (MLC-Klasse 60), ein fahrbares Artilleriegeschütz, als einzelnes Kettenfahrzeug über die Brücke gesteuert werden, der „Leopard 2“ aber nicht. Mit seinem Gewicht von rund 60 Tonnen ist der Kampfpanzer der Bundeswehr (MLC-Klasse 70) für eine solche Brücke zu schwer.

Nach dem Ende des Kalten Krieges verschwanden viele Panzerschilder aus dem Straßenbild der alten Bundesländer, während in den neuen erst gar keine aufgestellt wurden. Moderne Autobahnbrücken sind zudem wegen der erhöhten Anforderungen durch den stärkeren Güterverkehr wesentlich robuster als ältere Modelle. So werden die Panzerschilder wohl nach und nach ganz aus dem Straßenbild verschwinden.