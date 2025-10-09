Statt Holz fährt er nun Bücher durch den Landkreis Dillingen

Drei Monate sind noch keine allzu lange Zeit. Und doch hat Thomas Hauffe aus Wertingen schon ein paar Geschichten zu erzählen. Denn so lange – so frisch – ist er Bücherbusfahrer im Landkreis Dillingen. Rollt mit der Kreisfahrbücherei, einem Bus mit Baujahr 1997, durch die Region. Fährt langsam um Kurven, damit die Bücher in den nach hinten abgeschrägten Regalen auf ihren Plätzen bleiben. Denn wenn das Gefährt in Unterbechingen oder Unterthürheim, Weisingen oder Wittislingen, Burg- oder auch Bachhagel Halt macht, möchte er die Zeit nicht mit Aufräumen verbringen müssen. Sondern mit Ausleihen und Begegnungen.

Thomas Hauffe aus Wertingen ist nicht nur Bücherbusfahrer

An diesem Mittwoch ist Hauffe mit Bücherei-Leiterin Jana Besold rund um Wertingen unterwegs. Immer zu zweit mit einer Mitarbeiterin aus dem Kreisbücherei-Team geht es für den Fahrer von Halt zu Halt. Gerade hat der 57-Jährige den Bus aus der Garage am Landrat-Anton-Rauch-Platz in Wertingen gefahren. Zum einen, damit er vor der Fahrt lüften kann. Zum anderen, damit Besold und er Licht und Internet – in der Garage hapert es mit der Verbindung – zum Arbeiten haben. Bücher, die in den Bücherbus gehören und in der Kreisbücherei am Marktplatz abgegeben wurden, müssen eingelesen und in die Regale gestellt werden. Außerdem haben Bücherbus-Nutzende einige Medien vorbestellt, die ebenfalls mitmüssen. Schnell wird klar: Hauffe fährt den Bus nicht nur. „Das macht nur ein Drittel der Zeit aus“, sagt er. Er erledigt, was seine Kolleginnen ebenso erledigen. Oder saugt durch, wenn die Leute jetzt im Herbst Schmutz hereintragen.

Besonderer Werdegang: Vom Kieswerk über den Wald in die Kreisfahrbücherei

Mit Büchern zu arbeiten, ist für den gebürtigen Dresdner etwas Neues. Der gelernte Eisenbahner arbeitete vorher als Betriebsleiter eines Kieswerks und war dann 24 Jahre lang Lkw-Fahrer, transportierte vor allem Holz. „Mich kann nichts verschrecken“, sagt Hauffe. All die Jahre war er viel im Wald und auf unebenen Wegen unterwegs. Sein Lkw-Schein ermöglicht es ihm, seinen neuen Job als Bücherbusfahrer zu machen. Die Stellenausschreibung hat er zufällig im Internet entdeckt. „So kam eins zum anderen“, sagt der 57-Jährige. Und ist nun „ganz zufrieden“ in seinem neuen Arbeitsalltag.

Der erste Halt an diesem Tag ist Oberthürheim. Die schwarze Kappe mit der Aufschrift „Thomas“, die Hauffe gerade noch getragen hat, hat er jetzt gegen einen schlichten Hut getauscht. Erfahrungsgemäß ist diese Station eine eher ruhige. Ein kleines Mädchen läuft die Regale ab und zieht ein Bilderbuch nach dem anderen heraus. Vor kurzem, erzählt Hauffe, stand ein Junge „wie ein Springball“ an einer Haltestelle, als er den Bücherbus ankommen sah. „Das freut einen schon.“ Und ein anderes Mal, da sei ein kleiner Bub im Bus gewesen und habe ganz ausführlich die Bücher inspiziert. Auf Nachfrage, ob er schon etwas gefunden habe, antwortete er: „Nein, ich kann noch gar nicht lesen. Aber ich schaue schon mal für später.“

Nette Gäste im Sommer: Ein Mann brachte Eis in den Dillinger Bücherbus

Daneben muss Hauffe sich aber auch mit dem Bus selbst auskennen. „Eine Mischung aus Fahrzeug- und Haustechnik“ sei darin verbaut. Schließlich ist das Fahrzeug sonderausgestattet mit all den Regalen, zwei Theken für die Ausleihe und niedrigen Heizkörpern, die aussehen, als könnten sie auch in einem Haus installiert sein. Je nach Jahreszeit kann es im Bus ganz schön kalt oder auch warm werden. Klar, die Türen stehen an den Stopps ständig offen. Erst im Sommer habe Hauffe eine nette Geste erlebt. „Da kam einer rein und hat uns einfach zwei Eis gegeben“, sagt der Fahrer. Oft beobachtet er auch, wie die Leute am Straßenrand winken.

So sieht es in der Kreisfahrbücherei aus. Foto: Laura Gastl

Spannend findet Hauffe außerdem, dass er den Kreis Dillingen nun ganz neu kennenlerne. 2020 ist er nach Wertingen gezogen, „ein schönes Städtle“, lebte zuvor in Augsburg und Baden-Württemberg. Als Bücherbusfahrer kommt er in Orte, in denen er zuvor noch nicht war. So manche Haltestelle sei eine Herausforderung. Denn alle Stationen haben ihre Eigenheiten, müssen mal so, mal anders angefahren werden und der Bus am Ende richtig stehen. Da helfe am Anfang eine Mappe mit Bildern und Infos, die seine Chefin zusammengestellt habe, wie Hauffe mit einem Lachen verrät.

Wenn der Arbeitstag nach weiteren Stopps – an diesem Mittwoch in Unterthürheim, Buttenwiesen und Gottmannshofen – zu Ende geht, sei eines wichtig: „Der Strom muss aus sein.“ Denn ansonsten seien am nächsten Tag die Batterien leer. Dann geht es für das Gefährt wieder in seine Wertinger Garage. Dort wartet es auf seinen nächsten Einsatz mit Thomas Hauffe hinter dem Steuer. Anwesend ist der 57-Jährige bis dahin dennoch – zumindest sein Abbild. Denn an der Busdecke zieht sich eine bunte Büchereiraupe aus Papptellern von ganz vorn bis ganz nach hinten. Die Kinder, die mitgebastelt haben, haben den Fahrer und seine Kolleginnen in mehrfacher Ausführung gemalt.