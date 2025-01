Politisches Filmwochenende der Grünen in Wertingen

Zu einem besonderen Jahresauftakt laden Bündnis 90/Die Grünen in Wertingen ein. Sie veranstalten ein Wochenende im Filmtheater Wertingen unter dem Motto „Der politische Film“. Am Samstag, 11. Januar, 19.30 Uhr, läuft der Polit-Thriller „Projekt Ballhausplatz“. Am Sonntag, 12. Januar, 18 Uhr, befasst sich der Streifen „Petra Kelly - ACT NOW“ mit der grünen Politik-Ikone und ihrem außergewöhnlichen, internationalen Wirken.

Einer der beiden in Wertingen gezeigten Filme befasst sich mit Sebastian Kurz

In einer Pressemitteilung beschreiben die Veranstalter, worum es bei den beiden Filmen geht. So befasst sich das „Projekt Ballhausplatz“ mit dem kometenhaften Aufstieg und tiefen Fall des jungen Polit-Stars Sebastian Kurz, ehemaliger Bundeskanzler von Österreich. Der Journalist und Filmemacher Kurt Langbein zeichnet die Karriere von Sebastian Kurz minutiös nach und findet dabei ein treffendes Symbol für Machthunger und Größenwahn, das offensichtlich untrennbar mit dem rasanten Aufstieg von Kurz verbunden ist. Kurz und seine Getreuen hatten den innerparteilichen Aufstieg an die Schalthebel der Macht in der ÖVP – Österreichischen Volkspartei – minutiös geplant und sich dabei Methoden bedient, die der Filmemacher kritisch unter die Lupe nimmt. Die Gruppe um Kurz, genannt „die Prätorianer“, besetzte wichtige Positionen der Republik, die schließlich mit der Ibiza-Affäre und der ÖVP-Korruptionsaffäre zum Rückzug von Kurz aus der Politik führte. In Österreich fand der 1923 produzierte Film, dessen Titel sich auf den Platz vor dem Bundeskanzleramt bezieht, große Beachtung.

„Petra Kelly - ACT NOW“ heißt der 1924 produzierte Film über Petra Kelly. Dieser gelte in der Fachpresse als Wiederentdeckung der politischen Aktivistin, die in ihrem Kampf für Frauenrechte und Klimaschutz und ihrer internationalen Ausrichtung eine Ausnahmeerscheinung war. Petra Kelly (1947 bis 1992) war eine der bekanntesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den 80er Jahren. Sie war eine globale Aktivistin, ihre Anliegen waren universell: Menschenrechte, Gerechtigkeit, Bewahrung der ökologischen Lebensgrundlagen, Gleichberechtigung und Gewaltfreiheit.

Die Grünen Wertingen-Zusamaltheim laden alle zum verbilligten Eintrittspreis ins Kino ein

Für ihren Dokumentarfilm hat die Regisseurin Doris Metz vier Jahre lang recherchiert und präsentiert darin neue Erkenntnisse über den internationalen Polit-Star. Die Filmemacherin beschreibt, wie Kelly damals als das grüne „Enfant terrible“ die deutsche Politik aufmischte und heute wieder als Vorbild für eine neue Generation junger Klimaaktivisten gilt.

Die Grünen Wertingen-Zusamaltheim laden Kinofreunde sowie geschichtlich und politisch Interessierte zum verbilligten Eintrittspreis ins renovierte Filmtheater ein. Kinobesitzerin Prisca Färber hat nach einem Hochwasserschaden eine neue Heizung installieren lassen, sodass sich im nostalgischen Ambiente ein gemütlicher Filmabend erleben lässt. (AZ)