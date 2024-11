Reitenberger greift Bauprojekt in der Dillinger Straße wieder auf

Es ist ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, das da in der Dillinger Straße 8 in Wertingen entstehen soll. So plant es Ulrich Reitenberger mit seinem Bauunternehmen aus Asbach. Nun hat die Aufstellung des Bebauungsplans auf der Tagesordnung des Wertinger Stadtrats gestanden. Durch seine einvernehmlich positive Abstimmung schuf das Gremium Baurecht. „Ein Meilenstein“, so formuliert es Reitenberger und spricht davon, die Pläne nun im nächsten Schritt „ausdetaillieren“ zu können.

