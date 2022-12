Wertingen

07:00 Uhr

Ein neuer Anlauf für Reitenbergers Ärztehaus in Wertingen

Hier an der Dillinger Straße in Wertingen will Ulrich Reitenberger ein Wohn- und Geschäftshaus bauen. Die Aufstellung eines Bebauungsplans (rot eingegrenzt) hat der Stadtrat jetzt beschlossen.

Plus Der Stadtrat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal an der Dillinger Straße. Einen Wunsch haben Räte bereits jetzt.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Es sind Pläne, die den Wertinger Stadtrat bereits im Jahr 2018 beschäftigt haben. Vor vier Jahren wollte Bauunternehmer Ulrich Reitenberger ein Ärztehaus an der Dillinger Straße errichten. Es kam bekanntlich anders. Auch weil ihn manche Stadträte darum gebeten hätten, sei der geplante Standort auf das Krankenhausgelände verlegt worden. Ein Turm mit Arztpraxen, Apotheke, Wohnungen und Gewerbe sollte an der Kreisklinik entstehen, in einem Bürgerentscheid sprachen sich Wertinger und Wertingerinnen jedoch mehrheitlich gegen das Vorhaben aus. Nun ist Reitenberger zu seinen alten Plänen an der Dillinger Straße zurückgekehrt, darum ging es am Mittwochabend im Wertinger Stadtrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen