Städtische Galerie zeigt Aquarelle und Lithografien

In der Städtischen Galerie in Wertingen eröffnet an diesem Freitag eine neue Ausstellung: „Jan Prein – Connected“ präsentiert Lithografien und Aquarelle des Augsburger Künstlers Jan Prein (1940-2013). In Dialog mit seinen Werken treten Malereien, Skulpturen und Druckgrafiken von drei weiteren Künstlern: Herbert Dlouhy aus Hohenreichen, Christofer Kochs aus Augsburg und Willi Weiner, der in Stuttgart, Bremen und Ungarn lebt und arbeitet. Sie stehen exemplarisch für viele Kunstschaffende, die in Preins Lithografie-Werkstatt in den 1990er Jahren auf Steine gezeichnet haben.

Verschiedene Führungen zur neuen Kunstausstellung in Wertingen

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie eröffnet am Freitag, 7. März, um 19 Uhr im Festsaal des Wertinger Rathauses. Kunsthistorikerin Mechthild Müller-Henning wird einführende Worte sprechen, Tobias Wiedenmann und Christofer Kochs umrahmen die Veranstaltung musikalisch.

Im Rahmen der Ausstellung, die vom 9. März bis zum 6. April zu sehen sein wird, finden auch Führungen und Specials statt. Am Freitag, 21. März, gibt es um 19 Uhr eine „Art-After-Hour“ mit DJ Daniel Fibrile. Dabei verbinden sich Bild, Musik und Tanz. Am Sonntag, 23. März, findet um 15 Uhr ein Künstler-Gespräch mit Christofer Kochs statt. Der Augsburger beantwortet Fragen zur Ausstellung, insbesondere zu Techniken der Lithografie sowie zu seinen Gemälden und Skulpturen. Am Sonntag, 30. März, bietet Kunstpädagogin Barbara Mahler um 15 Uhr ein „Kinder führen Erwachsene“ an: Kinder der Wertinger Kunstgrundschule führen durch die Ausstellung. Zu guter Letzt gibt es am Sonntag, 6. April, um 15 Uhr eine Kuratoren-Führung mit Mechthild Müller-Henning. In diesem Zuge wird das Konzept der Ausstellung beleuchtet. Darüber hinaus werden Werke und Werkgruppen aller Teilnehmer beleuchtet. (AZ)