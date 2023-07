Wertingen

Umbau der Kreiskliniken: So kam die Entscheidung zustande

Plus Die Umbaupläne für die beiden Krankenhäuser im Landkreis Dillingen wurden hinter verschlossenen Türen verabschiedet – unter anderem von einer Franziskanerin.

Von Benjamin Reif

Gut drei Wochen ist es nun her, dass das Landratsamt die massiven Veränderungen für die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen öffentlich machte. Denn die Kliniken sind bekanntlich enorm defizitär, heuer wird das Minus von sage und schreibe 15 Millionen Euro ausgeglichen werden müssen - letztlich aus Steuergeld. Das "Medizinkonzept", welches die Firma Peritinos erstellt hat und das nun verabschiedet wurde, soll die Kosten drücken. Ein Detail dabei ist allerdings ungewöhnlich: Obwohl es im Kern um viele Millionen an öffentlichen Mitteln geht, wurde diese Entscheidung hinter verschlossenen Türen getroffen. Warum?

Um den Vorgang zu verstehen, muss man ziemlich genau 20 Jahre in die Vergangenheit schauen. Der Landkreis Dillingen hat, wie alle Landkreise in Deutschland, die Aufgabe, die medizinische Versorgung sicherzustellen. Deshalb fallen die Krankenhäuser in seine Zuständigkeit. Die Klinik in Lauingen wurde 2004 dichtgemacht. Die anderen beiden Häuser in Dillingen und Wertingen wurden im Jahr 2003 in eine gemeinnützige Gesellschaft mit begrenzter Haftung (gGmbH) umgewandelt. Die Hoffnung dahinter war, die Häuser durch den Zusammenschluss effizienter und kostengünstiger zu machen.

