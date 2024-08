Was Wertingens Unternehmenswelt zu bieten hat

Jedes Jahr machen sich Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier und viele der Stadtratvertretenden auf den Weg zu Betrieben in der Zusamstadt. Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger organisiert die Treffen zwischen der Kommunalpolitik und der heimischen Wirtschaft. In diesem Sommer besuchten die Frauen und Männer als Erstes das Bliensbacher Unternehmen Seitz Electric GmbH, welches seine Besucher mit einer steigenden Erfolgsquote überraschte.

Firmeninhaber Helmut Seitz stammt aus Bliensbach, hat in früheren Jahren eine Lehre als Elektriker gemacht und lebte vor der Gründung von Seitz Electric 20 Jahre mit seiner Familie in Südafrika. Nach seiner Rückkehr ins elterliche Anwesen begann er 2004 mit Steuerungssystemen für Biogasanlagen. „Ich habe zu der Zeit den Boom in dieser Sparte der Energiegewinnung mitgenommen“, erinnert er sich. Heute arbeiten 22 Beschäftigte daran, seine teils patentierten Steuerungs- und Messgeräte für Anlagen im Biogasbereich herzustellen und international zu verkaufen. „Wir setzen 20 verschiedene Messgeräte für unterschiedliche Anlagen zusammen, bauen hier komplett mechanisch die entsprechenden Schaltschränke zusammen und testen die Technik sowie die Elektrik.“ Weil man am jetzigen Standort nicht mehr weiter expandieren kann, wird die Firma ein größeres und modernes Betriebs- und Geschäftsgebäude in Geratshofen beziehen.

Der nächste Besuch führte die Stadtvertreterinnen und -vertreter von Bliensbach nach Reatshofen in die Steuerkanzlei Dr. Spann. Diese ist 1995 von Frauenstetten nach Wertingen umgezogen und auf 28 Beschäftigte angewachsen. Inhaber Michael Spann und seine Ehefrau Claudia gaben Einblicke in die Entwicklung der Kanzlei, die neben Steuer- und Rechtsberatung auch Wirtschaftsprüfungen anbietet. „Dank unserer hohen Digitalisierungsquote arbeiten wir effizient und sind vermutlich die größte Steuerkanzlei im Landkreis.“ Dank der sogenannten „ISO 9001“ Zertifizierung und dem ausgezeichneten Team habe man bereits viele Auszeichnungen erhalten, so Spann. „Wir sind stolz darauf, jedes Jahr auszubilden, auch für 2025 haben wir einen freien Ausbildungsplatz.“ Auf Nachfrage zu den Möglichkeiten von Homeoffice sprach Spann von guten Erfahrungen innerhalb des Teams und einer hohen Selbstorganisation. Diese ermögliche flexible Arbeitsorte und -zeiten. Bürgermeister Lehmeier zeigte sich überzeugt, dass dies zwar ein logistisch großer Aufwand sei, sich aber auf lange Sicht bestimmt bezahlt mache. Auch in Reatshofen wurde der Wunsch nach einer Standorterweiterung angesprochen.

Wertingens Unternehmenswelt ist vielfältig

Die dritte und letzte Station für Lehmeier und die Stadtvertreter war der Hof und das Anwesen der Familie von Anton und Monika Deisenhofer in Gottmannshofen. Sie halten und versorgen derzeit insgesamt 3500 Legehennen, verkauften nach eigenen Angaben im Jahr 2023 rund eine Million Eier. Die letzte Investition der beiden war 2020 ein Stall mit Schönwetterauslauf unter Pappeln sowie ein Sandplatz zum Baden für 2000 Legehennen, den die Tiere gerne annehmen.

„Bei uns hat jedes Huhn ausreichend Platz.“ Was die Deisenhofers auch unter Beweis stellen konnten. Die Gruppe durfte unter strengen Hygienevorkehrungen in die Ställe schauen. Die Tiere können ausweichen und haben somit wenig Stress mit den natürlichen Rangordnungen. Sie haben innerhalb des offenen Stalls drei Etagen, eine oberste zum Schlafen und Ausruhen und eine zum Fressen und Eierlegen. Die unterste fängt Kot und Stallstreu auf. Alles wird vollautomatisch abtransportiert. So auch die Eier. Das Ehepaar Deisenhofer demonstrierte am Ende des Transportbands eine selbst entwickelte Eierabpackmaschine. Die Eier werden dort automatisch gewogen und vorsortiert, sodass „der Mensch“ nur noch die Eierkartons befüllen muss. „Wir können damit unsere Arbeitszeit halbieren“, sagte Anton Deisenhofer, der als Halbtagskraft im Familienunternehmen mitarbeitet. „Zusammen mit meiner Frau als Vollzeitkraft sind meine drei Kinder eingespannt.“ Das Futter für die Hühner werde größtenteils selbst angebaut. (AZ)