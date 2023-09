Wertingen hilft erneut mit Halle für Geflüchtete aus

Der Aufbau beginnt bereits am Montag. Landrat Markus Müller fordert Gesetzesänderungen und zeigt sich dankbar.

Mit einer weiteren Zelthalle reagiert das Landratsamt Dillingen auf die aktuelle Situation zur Unterbringung von Flüchtlingen, die viele Landkreise an ihre Belastungsgrenze bringt. So wird neben der bereits bestehenden Halle in Lauingen und der bereits seit dieser Woche im Aufbau befindlichen bei der Riedblickhalle in Buttenwiesen am kommenden Montag, 2. Oktober, in Wertingen auf dem Laugnaplatz eine dritte Zelthalle für ebenfalls rund 120 Personen errichtet.

„Wir reagieren damit auf den ungebremsten Zustrom an Migranten und die damit einhergehenden Zuweisungen von derzeit rund 30 Personen pro Woche“, begründet Landrat Markus Müller die Entscheidung. Dabei zeigt er sich dankbar gegenüber der Stadt Wertingen und Bürgermeister Willy Lehmeier. Dieser hatte bei der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung, als sich Müller erneut eindringlich an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Gemeinden mit Bitte um Unterstützung und Solidarität gewandt hat, seine Bereitschaft zu erneuten Aufstellung des Zeltes auf dem Laugnaplatz erklärt. Diese weitere Unterkunft sei notwendig, da die Zuweisung von Geflüchteten durch die Regierung von Schwaben in den Landkreis Dillingen ein neues Niveau erreicht habe.

Turnhallen sollen nicht geschlossen werden

„Mit der Halle in Wertingen können wir, so unsere Hoffnung, momentan die Schließung von Sporthallen vermeiden“, betont Müller in einer Pressemitteilung. Auf dem Laugnaplatz war in der ersten Jahreshälfte bereits einmal eine Zelthalle als sogenannter „Fliegender Bau“ errichtet, musste laut Landratsamt aus baurechtlichen Gründen und Vorgaben wieder abgebaut werden. „Wir brauchen dringend Erleichterungen in Bezug auf baurechtliche Vorschriften, um derartige aufwendige und für die Bevölkerung kaum nachvollziehbare Vorgehensweisen künftig zu vermeiden oder die Zeiträume für solche fliegenden Bauten zumindest zu verlängern. Schließlich müssen wir durch solche Maßnahmen auf absolute Notsituationen reagieren“, sagt der Landrat und fordert die Bundes- und Landespolitik auf, hier Erleichterungen zu schaffen.

Aufbau beginnt schon am Montag

Der Aufbau der Halle in Wertingen werde am Montag beginnen, so dass auf dem Laugnaparkplatz ab diesem Zeitpunkt das Parken nicht mehr möglich sei. Nach der Zeit, die für den Aufbau, den Innenausbau und die Möblierung veranschlagt wird, könne voraussichtlich im Laufe des Monats Oktober die Halle in Betrieb genommen werden. Das Hallenmanagement werde erneut durch Mitarbeiter der Johanniter übernommen, ebenso würden die Personen durch einen Caterer versorgt, Security-Personal sei rund um die Uhr im Einsatz. (mit AZ)