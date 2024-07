Wertingen ist die „Stadt der Musik“

Der landkreisweite „Tag des offenen Ateliers“ Anfang Juni festigte Wertingens Ruf als Kunststadt. In diesen Tagen verdient sich Wertingen das weitere Prädikat „Stadt der Musik“, denn die Wertinger Festspiele der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung bringen Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten ins „Städtle“, die das Jahr über weltweit agieren. Dass der gute Ruf als Musikstadt weit über den Landkreis hinaus auch in der Wertinger Musikschule mit über 800 Schülerinnen und Schülern und in den fünf Orchestern der Stadtkapelle begründet liege, darauf weist deren Präsident Hubertus von Zastrow bei seiner Begrüßung mit Freude und Stolz hin. An die 500 Musikbegeisterte quittieren seine launigen Worte mit erwartungsfrohem Applaus.

