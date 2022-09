Wertingen

06:00 Uhr

Wertingen und die Zusam haben eine besondere Beziehung

Plus In diesem Teil der "Wertinger Merkwürdigkeiten" geht es um die Gewässer der Zusamstadt - diese erzählen interessante Geschichten.

Von Johannes Mordstein

„Zusamstadt“ – Wenn dieser Begriff fällt, ist sofort klar, welcher Ort gemeint ist. Es kann sich hierbei nur um Wertingen handeln, die (vermeintlich) einzige Stadt an diesem Fluss. Wie kein anderes Gewässer ist die Zusam eng mit Wertingen verbunden und prägend für das Ortsbild. Aber Wertingen hat mehr als nur die Zusam zu bieten. Auch einige Bäche spielten in der Stadtgeschichte keine unerhebliche Rolle. Die „Wertinger Merk-Würdigkeiten“ widmen sich in zwei Teilen diesem Aspekt der Wertinger Historie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

