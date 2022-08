Wertinger Merkwürdigkeiten, Teil 10: Die seltsamen Kirchtürme

Plus Das Wertinger Wahrzeichen gibt Rätsel auf. Die Zinnenform war schon zu Zeiten der Bebauung sehr ungewöhnlich.

Was ist das Wahrzeichen der Stadt Wertingen? Man könnte hier das Schloss nennen, ebenso den Marienbrunnen auf dem Marktplatz. Bei einer Wahl zum Wertinger Wahrzeichen würden aber zweifellos die beiden Türme der Stadtpfarrkirche St. Martin den ersten Platz belegen. Sie sind unverwechselbar und prägen das Wertinger Ortsbild.