Wertinger Kaffeerösterei Lot 21 startet nach Hochwasser durch

Seit zwei Jahren gibt es in Wertingen eine Kaffeerösterei mit dem Namen Lot 21. Sigrid Wimmer-Ronecker und ihr Mann Norbert haben sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Mit ihrem Enthusiasmus für fair gehandelte Bohnen und einen guten Kaffee haben die beiden viele Menschen in der Region begeistert. „Wir hatten das Gefühl, es geschafft zu haben, denn unsere Kunden sind zufrieden und geben uns eine positive Rückmeldung“, sagt Sigrid Wimmer-Ronecker. Doch dann passierte das Unvorhergesehene. Anfang Juni ging die Kaffeerösterei in der Äußeren Kanalstraße 3 in Wertingen wie viele andere Anwesen in der Zusamstadt im Hochwasser der Zusam unter. „Der Keller lief voll, und im Erdgeschoss stand das Wasser 60 Zentimeter hoch“, berichtet Norbert Ronecker.

