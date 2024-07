Wertinger Unternehmer treffen sich zum Wirtschaftsempfang

Glück gehabt: ein lauer Sommerabend, das Wetter hielt, und so war der Rahmen für unterhaltsame und informative Gespräche gegeben. Zum Wirtschaftsempfang der Stadt Wertingen, organisiert von Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger, kamen viele Unternehmer und Betriebschefs auf den Platz vor dem Schloss in der Zusamstadt.

Karin und Christoph Denzel vom gleichnamigen Holzhandel äußerten sich positiv über die Einladung: „Es ist interessant, sich außerhalb des Alltags und im lockeren Rahmen auszutauschen, das ist sonst nicht möglich.“ Und Uwe Bühlmann, Betriebsleiter bei der Berchtenbreiter GmbH, zugehörig zu der – für Aufzüge bekannten – Schindlergruppe, sagte: „Ich bin gerade mal seit vier Wochen in der Stadt und finde diesen Austausch wunderbar.“ Eine weitere positive Rückmeldung erhielt Gastgeber und Bürgermeister Willy Lehmeier vom Künstlerpaar Claudia Reining-Hopp und Wolfgang Reining. „Wir stellen wieder einmal fest, dass unsere Stadtverantwortlichen viel für die heimische Wirtschaft tun und sich kümmern.“ Sie hoffen derzeit auf finanzielle Unterstützung durch die Stadt, denn auch die Glaskünstlerin und ihr Atelier in der Wertinger Schützenstraße waren jüngst erheblich vom Hochwasser betroffen.

Unter anderem sie waren beim Wertinger Wirtschaftsempfang mit dabei (von links): Norbert, Sarah und Sigrid Ronnecker von LOT 21, Bürgermeister Willy Lehmeier und das Helferteam um Julia Tellmann, Melanie Wagner, Anja Meitinger und Hermann Kotter. Foto: Ulrike Hauke

Und so war es folgerichtig, dass Lehmeiers Begrüßungsrede zu Beginn des Abends mit einer kurzen Schilderung der Katastrophe begann. Im Saal des Wertinger Schlosses lobte er den Zusammenhalt in der Stadt, denn, „die Innenstadt von Wertingen war von einem noch nie dagewesenen Hochwasser betroffen.“ Er dankte allen, „die geholfen haben, sich der Katastrophe zu stellen.“ Lehmeier erwähnte die nachbarschaftlichen Hilfen oder Spenden der Unternehmer in Form von Geld oder Sachleistungen. Weiter lobte er den Unternehmergeist aller, denn deren wirtschaftliche Kraft stärke auch den Standort Wertingen. „Ein Einzelhändler mit mehreren Filialen in mehreren Orten bestätigte mir, dass er nur in Wertingen einen Zusammenhalt spüre, dort werde Gemeinschaft gelebt“, sagte Lehmeier, und ergänzte: „Sie alle sind Spezialisten in ihrem Gebiet, unterstützen unsere Wirtschaftsvereinigung, zeigen Herz für unsere Vereine. Auch durch Sie können wir unsere Werte aufrechterhalten.“

Eine Spezialistin auf ihrem Gebiet stellte Lehmeier seinen Zuhörern am Ende seiner kurzen Begrüßung vor: Elisabeth Schmid, Geschäftsführerin des Unternehmens „Die Raumgeber“. Aus ihrem Fachgebiet, der Unternehmens- und Personalentwicklung, teilte sie ihr Wissen mit den Anwesenden, wie Führungskräfte die persönliche Entwicklung ihrer Mitarbeitenden im Berufs- und Geschäftsleben unterstützen können.

Wertingens Unternehmerwelt kommt vor dem Schloss zusammen

Konkret referierte Schmid über die „Trilogie der Führung“. Soll heißen: „Wachstumsimpulse geben, betreuend und beratend zur Seite stehen, Verantwortung übergeben, aber letztendlich auch Entscheidungen treffen, das ist für gute Führungskräfte Alltag.“ Die Spezialistin erklärte weiterhin: „Dafür benötigt es Selbstführungs-Kompetenz und viel Zeit, um mit den Menschen zu arbeiten, jedoch vor allem sogenannte ‚Emotionale Intelligenz‘, kurz EQ.“ Schmid sprach außerdem vom derzeitigen, „Paradigmenwechsel in der Führung“: „Es ist wichtig, kluge Leute einzustellen, die fachlich vielleicht sogar kompetenter sind als die Führungskraft, denen muss aber entsprechender Entwicklungs- und Entscheidungsraum gegeben werden.“ Dafür brauche es moderne Führungskompetenzen wie Nahbarkeit, Offenheit, Courage und Bereitschaft für Vertrauen und Augenhöhe. Das alles basiere auf einer ausgeprägten EQ und würde für einen nachhaltigen Erfolg gebraucht. Schmid sprach auch über resonante und dissonante Führungsstile, und zu welchen Ergebnissen diese bei den Beschäftigten und bei den Unternehmen selbst führen. (AZ)