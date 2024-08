Wie ein ukrainischer Arzt in Wertingen darauf wartet, arbeiten zu dürfen

Etwas mehr als 2000 Kilometer mit dem Auto trennen Volodymyr Briukman von seiner alten Heimat. In Krywyj Rih im Südosten der Ukraine ist er aufgewachsen. Seit fast einem Jahr lebt er nun in Wertingen. Der Hintergrund: Er möchte in Deutschland als Arzt arbeiten. In der Ukraine hat er seinen Abschluss gemacht, ist auf Innere Medizin spezialisiert. Doch der Weg zur zunächst auf zwei Jahre befristeten Berufserlaubnis in Bayern ist für Migrantinnen und Migranten nicht ohne Hürden. Warum es den 27-Jährigen ausgerechnet nach Wertingen verschlagen hat und wie er sein Ziel erreichen will.

