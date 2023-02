Wertingen

Wie schlecht wird die Wertinger Nordtangente für die Umwelt?

Plus Bevor die seit Jahrzehnten gewünschte Wertinger Straße gebaut werden kann, müssen erst Fachleute hinaus in die Natur und dort Tiere und Pflanzen beobachten. Und das ziemlich lange.

Von Benjamin Reif

Für den Wertinger Autoverkehr ist es das mit Abstand größte Projekt: Die Nordtangente, die einmal die Industriestraße mit dem Ebersberg, der Bauerngasse und dem Baugebiet "Am Eisenbach" verbinden und so den Verkehr in der Innenstadt entzerren soll. Schnell geht bei dem Projekt jedoch nichts: Seit Jahrzehnten angedacht, wurde die erste Trasse - die wohlgemerkt auch noch nicht final ist, sondern nur für Planungszwecke verwendet wird - dem Stadtrat im Juli 2020 vorgestellt. Seitdem wird viel geplant, es ist wieder ruhig geworden um das Mammutprojekt. In einer der jüngsten Bürgerversammlungen wurde jedoch bekannt, dass für die Vorarbeiten für die Entlastungsstraße noch ein sehr umfangreiches Gutachten ansteht - und in diesem wird geprüft, wie der Trassenverlauf sich eigentlich mit den Tieren und Pflanzen verträgt.

