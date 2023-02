Wertingen

vor 51 Min.

Wertingens Toiletten werden oft verwüstet

Anblicke wie dieser aus dem Jahr 2021 bieten sich den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Betriebshofs in Wertingen in den öffentlichen Toiletten auf der Zusaminsel leider öfter.

Plus Seit rund zehn Jahren stehen öffentliche Toiletten auf der Zusaminsel. Das Fazit der Stadt fällt durchwachsen aus.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Ein Bliensbacher fragte Bürgermeister Willy Lehmeier vor Kurzem auf der dortigen Bürgerversammlung, ob es für öffentliche Feste nicht möglich sei, mehr öffentliche Toiletten aufzustellen. Bei Maibaumfeiern beispielsweise. Die Antwort des Rathauschefs darauf fiel reserviert aus. Mit den öffentlichen Toiletten sei das so eine Sache. "Nicht alle verhalten sich dort so, wie wir uns das wünschen würden", so Lehmeier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen