Wertinger Oberarzt: „Das würde Dillingen alleine nicht schaffen“

Donnerstagvormittag, 10 Uhr. In der Notaufnahme in Wertingen geht es trubelig zu. Medizinisches Personal in Blau-Weiß eilt über die Flure, Telefone klingen, Patientinnen und Patienten werden in Empfang genommen und behandelt. Noch bis Ende 2023 war die Abteilung an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet, seit Januar nur noch von 8 bis 18 Uhr. Der Grund: Doppelvorhaltungen – sprich Abteilungen und Leistungen, die es in den Kreiskliniken Dillingen und Wertingen in zweifacher Ausführung gibt – abbauen. Wie diese Anpassung nach fast einem Jahr Praxis aus Wertinger Sicht bewertet wird und was zum Alltag der örtlichen Notaufnahme dazugehört.

