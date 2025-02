Wertingens Forstamtsleiterin: „Vor April sind befallene Bäume zu fällen!“

Wenn Wald abgeholzt wird, wie kürzlich im Gemeindewald Laugna oder auch zwischen Höchstädt und Steinheim, ist das Entsetzen oft groß. In Steinheim war ein Eschenwäldchen verschwunden, sehr zum Unmut eines Spaziergängers. Im Fall in Höchstädt, wo ein privater Waldbesitzer eine große Fläche abgeholzt hat, spricht laut Eva-Maria Birkholz vieles dafür, dass die Bäume befallen waren. Gesehen habe sie den Bestand allerdings nicht. Birkholz ist seit 2023 Leiterin des Bereichs Forsten im Wertinger Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Sie erklärt, dass Waldbesitzer verpflichtet sind, „sachgemäß“ in ihrem Wald zu wirtschaften. Doch was heißt das in Bezug auf Pilz und Borkenkäfer?

