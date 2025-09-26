Zwei Verletzte nach Unfall an der Kreuzung bei Binswangen

Zu einigen Verkehrsbehinderungen ist es am Freitagvormittag rund um Binswangen gekommen. Der Grund: Im Kreuzungsbereich der Straße von Wertingen nach Kicklingen und der Abbiegespur nach Binswangen kam es zu einem Unfall. Laut Auskunft der Polizei war eine 42-jährige Autofahrerin gegen 7.15 Uhr auf der Straße von Wertingen in Richtung Binswangen unterwegs. Die Frau wollte nach Binswangen abbiegen. Allerdings übersah sie dabei einen 38-jährigen Mann, der mit seinem Wagen von Kicklingen in Richtung Wertingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden sowohl die Frau als auch der Mann leicht verletzt. Beide wurden ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wertingen und Gottmannshofen. Wegen des Zusammenstoßes kam es auf der Straße zwischen Wertingen und Kicklingen rund zwei Stunden lang zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (AZ)