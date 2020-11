18:00 Uhr

Auto-Experte Dudenhöffer: Europa überholt China bei E-Auto-Verkäufen

Exklusiv In Europa sind dieses Jahr bereits mehr Elektroautos verkauft worden als in China, belegt eine Studie von Ferdinand Dudenhöffer. Deutschland belegt einen Spitzenplatz.

Von Michael Kerler

Europa hat China im Verkauf von Elektroautos überholt. Dies geht aus einer Studie des Auto-Experten Ferdinand Dudenhöffer hervor, die unserer Redaktion vorab vorlag. Demnach sind in der EU, in Norwegen und der Schweiz in den ersten neun Monaten dieses Jahres 768.910 Elektroautos verkauft worden, in China dagegen nur 662.000.

„Damit dürfte im Jahr 2020 Europa Weltmarktführer bei Elektroautos werden“, schreibt Dudenhöffer. China ist der Studie zufolge dagegen damit weit davon entfernt, seine eigenen Ziele zu erreichen.

Europa: Marktanteil von 9 Prozent Elektroautos

In den ersten drei Quarten des Jahres sind in Europa 8,6 Millionen Neuwagen verkauft worden, berichtet das Center Automotive Research in Duisburg. Damit habe Europa einen Marktanteil von 9 Prozent bei den Elektroautos.

In China seien 17,1 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, der Anteil der Elektroautos daran betrage nur 3,9 Prozent.

Die Studie versteht unter Elektroautos sowohl reine batterie-elektrische Fahrzeuge als auch Plug-In-Hybride.

„Damit fährt China bei den Elektroautos im Jahr 2020 seinen Zielen hinterher“, schreibt Dudenhöffer. „2020 hat die chinesische Staatsregierung die von einigen Jahren definiert Elektroauto-Quote von 10 Prozent deutlich verfehlt.“ Grund sei auch die Bewältigung der Corona-Folgen: „Allerdings hatte die chinesische Regierung mehrfach betont, dass mit Bekämpfung der Corona-Rezession, der Fokus stärker auf Verbrenner-Fahrzeuge gelegt wurde, da die Industrie hier lieferfähiger sei“, sagt Dudenhöffer.

Dudenhöffer: Deutschland hat mit 205.000 E-Autos Spitzenposition in Europa

Deutschland habe mit 205.000 Neuzulassungen von Elektroautos dabei die klare Spitzenposition in Europa, sagt Dudenhöffer. Mehr als die Hälfte dieser Fahrzeuge (105.882 Stück) seien Plug-In-Hybride. „Der Plug-In scheint für die deutschen Autobauer so etwas wie der Diesel des Elektrozeitalters zu sein“, kommentiert Dudenhöffer.

Auch in Europa spielen Plug-In-Hybride eine wichtige Rolle, in China sind sie weit weniger erfolgreich. „Europa hat mit 350.770 Plug-In Hybriden 2,3-mal so viele dieser Antriebe verkauft wie China“, heißt es in der Studie.

Läuft Tesla in China in Überkapazitäten?

Tesla hat nach Schätzungen des Center Automotive Research in den ersten zehn Monaten in China lediglich rund 100.000 Fahrzeuge verkaufen können, während das Werk in Shanghai eine Kapazität von rund 250.000 Fahrzeugen habe. Ein Teil der Produktion werde zwar nach Europa verkauft. Trotzdem würde Tesla „in Shanghai in deutliche Überkapazitäten laufen“, schreibt Dudenhöffer.

„Die USA selbst spielen bei den batterie-elektrischen Pkw mit geschätzten 245.000 Verkäufen in den ersten neun Monaten des Jahres, davon 196.000 Tesla, eine untergeordnete Rolle“, sagt Dudenhöffer. China kommt auf 511.000 verkaufte reine Batterie-Autos, Europa auf 418.140.

