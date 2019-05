Hüpfer in die Zukunft: Airbus-Flugtaxi hebt erstmals ab

Im März wurde das Flugtaxi von Airbus in Ingolstadt vorgestellt. Jetzt ist der CityAirbus offenbar erstmals in die Luft gestiegen – zumindest ein bisschen.

Es war ein Moment, der durchaus etwas Kurioses hatte: eine Bühne, davor 3000 Menschen, dazu jede Menge Politprominenz, ein Verkehrsminister, eine Digitalministerin, ein Oberbürgermeister und einige Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Sie alle waren im März nach Ingolstadt gekommen , um ein Flugtaxi zu bestaunen, das bisher noch gar nicht fliegt. Bei dem Flugobjekt handelte es sich um einen sogenannten Demonstrator, eine Art Vorstufe zum Prototyp. Die über zwei Tonnen schwere Maschine stand auf der Bühne, am Vorabend war sie ganz schnöde als Schwertransport angeliefert worden.

Nun ist der CityAirbus auf dem Werksgelände von Airbus Helicopters in Donauwörth aber doch noch abgehoben, zumindest ein bisschen. Bruno Even, Chef der Hubschrauber-Firma, vermeldete auf Twitter, dass das Lufttaxi erstmals erfolgreich in die Luft gestiegen sei. Dazu veröffentlichte er ein Foto von Airbus-Mitarbeitern vor dem Fluggerät.

Congratulations to the Airbus and Siemens teams who performed the first successful take-off of the CityAirbus demonstrator in Donauwörth. Next step: flight envelope expansion in Manching! Well done all! #UrbanAirMobility #WeMakeItFly pic.twitter.com/lpo5eITt6H