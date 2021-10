Şahin und Türeci: So ticken die neuen Superreichen von Biontech

Plus Die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin sind Milliardäre. Trotzdem leben sie nur für ihre Forschung. Über eine neue Generation ethisch motivierter Gründerinnen und Gründer.

Seit 2001 veröffentlicht das Manager Magazin eine Liste der hundert reichsten Deutschen. Das Kapitalismus-Ranking ist ein Spiegel der Gesellschaft, zeigt es doch, wer nach oben schießt und wer tief fällt. Es lag nahe, dass während der Corona-Krise mit Geschäftsschließungen und Lieferproblemen das Vermögen der Super-Reichen schrumpfen würde. Es kam anders: Die Zahl der Milliardäre wuchs 2021 auch dank des Aktien- und Immobilienbooms um 24 auf 213. Auf den ersten fünf Plätzen sind vertraute Gesichter auszumachen: Die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt landeten mit Zuwächsen auf Platz eins, gefolgt von Dieter Schwarz (Lidl), Klaus-Michael Kühne (Logistik, Schifffahrt) und den Familien Reimann (Getränke, Kosmetik) sowie Merck (Pharma, Chemie).