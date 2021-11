Nachfolge im Hause Trigema: Wer beerbt den Vater Wolfgang Grupp?

Bonita und Wolfgang Grupp junior sagen, dass sie sich als Geschwister gut verstehen. Doch nur eine(r) von beiden wird einmal die Textilfirma Trigema erben.

Der Weg zur Familie Grupp führt am Affen vorbei. Das Konterfei der Brille tragenden Werbefigur des Textilherstellers Trigema prangt auf dem Hubschrauber, der in einer Halle vor dem Firmengebäude in Burladingen auf der Schwäbischen Alb steht. „Hallo Fans“, steht auf dem Helikopter.

In der Empfangshalle wartet der Affe ein weiteres Mal, jetzt als Pappkamerad und Pförtner. Vor ihm steht ein weißes Telefon. Wer es abhebt und sich vorstellt, wird abgeholt. Es geht in das Allerheiligste von Firmeninhaber Wolfgang Grupp, in sein Großraumbüro. An einem Ende residiert er, gertenschlank, dunkles Haar, braun gebrannt, mit Anzug, farblich abgestimmtem Einstecktuch und Krawatte. Grupp lächelt. In Rufweite arbeiten seine Frau Elisabeth, 55, und die Kinder Bonita, 32, und Wolfgang Grupp junior, 30.

Trigema ist ein Familien-Unternehmen, das „als größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung Deutschlands“ hierzulande produziert und rund 1200 Arbeitsplätze sichert. Ehe das vor allem mit seinen beiden Kindern anberaumte Gespräch zustande kommt, nimmt sich Grupp eine Stunde Zeit, um Grundsätzliches zu klären, schließlich ist viel spekuliert worden, wie es mit dem Betrieb weitergeht, wenn der König von Burladingen abdankt.

Der alleinige Firmeninhaber spricht offen über das heikle Nachfolge-Thema, um das viele der Kolleginnen und Kollegen aus anderen Betrieben einen weiten Bogen machen. Für seine Neigung zu Transparenz hat Grupp eine eigennützige Erklärung parat: „Je mehr Sie fragen können und je mehr ich antworte, desto eher kommen sie wieder.“ Der Unternehmer schaut einem in die Augen, wartet die Reaktion ab und lässt ein Lächeln aufblitzen.

Beide Kinder sind bereit, Trigema zu übernehmen

Um die Runde später zu erweitern, ruft Grupp schon mal seiner Tochter zu: „Bonita, wenn Du fertig bist, kommscht g’schwind nach.“ Und er lässt seinen Großraumbüro-Nachbarn Grupp junior wissen: „Du kommst nachher auch dazu.“ Dieses Nachher zieht sich etwas hin. Zunächst stellt der Chef fest: „Meine Frau und ich hätten als Vorbild versagt, wenn unsere Kinder den Betrieb nicht weiterführen wollten.“

Natürlich hat Grupp nicht versagt. Beide Kinder sind bereit, das Zepter zu übernehmen. Sie fühlten sich in der Verantwortung, das Familienunternehmen in die vierte Generation zu überführen und wie ihre Eltern für sichere Textil-Arbeitsplätze in Deutschland zu sorgen. Das versichern Bonita und Wolfgang Grupp junior später im Gespräch. Dann beteuern die Geschwister auch, wie gut sie sich verstünden, sich aufeinander verlassen könnten, ja froh seien, dass der andere mit im Betrieb arbeitet. All die Gerüchte über einen Konkurrenzkampf zwischen ihnen entbehrten jeder Grundlage. Sie brauchten sich vielmehr und fragten sich um Rat.

Wolfgang Grupp ist Chef des Unternehmens Trigema. Foto: Christoph Schmidt, dpa

Dass über geschwisterliche Rivalitäten im Haus Grupp gemunkelt wird, mag mit Bekenntnissen ihres „Mentors“, wie Grupp junior seinen Vater nennt, zusammenhängen, sagt der doch: „Kinder sollten sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten.“ Aus der Erkenntnis hat der Unternehmer den Schluss gezogen, nur ein Kind werde einmal die Firma bekommen. Der Nachwuchs respektiert den Willen des Vaters. An ihren Bruder gewandt, meint Bonita Grupp: „Entweder ist es er oder ich bin es.“

Auch die Partnerwahl entscheidet über die Trigema-Nachfolge

Wenn ein Grupp-Kind den Textilbetrieb erbt, geht das andere nicht leer aus. Es wird mit einem großen Forstbetrieb in Österreich, der Heimat von Elisabeth Grupp ausstaffiert. Wer künftig mit Holz oder Polo-Shirts sein Berufsleben fristet, ist aus Sicht von Grupp senior offen. Auch dafür hat er eine aus einem Erfahrungsschatz stammende Erklärung geschöpft: „Es kommt darauf an, welche Partner meine Kinder finden.“ Wenn eines etwa in die USA heiratet, könne es nicht den Betrieb in Burladingen übernehmen. Letztlich wird die Erbfolge auch durch Heirat bestimmt.

Es kann nur eine oder einer gewinnen. So würden es die Grupps nie sehen. Der Senior-Chef räumt ein: „Das Kind, das die Firma nicht bekommt, ist eher bevorzugt als benachteiligt.“ Hunderte Hektar Wald sind also besser als eine mittelständische Firma? Macht der Trigema-Chef Scherze? Grupp scherzt nicht. Schließlich sei es schwer, einen Betrieb erfolgreich zu führen und die Last der Verantwortung für Arbeitsplätze liege dann auf einem.

Klare Aufgabenverteilung im Hause Trigema

Grupp junior, der wie seine Schwester nach einer gemeinsamen Zeit auf einem Schweizer Internat in England Betriebswirtschaft studiert hat, ist die vom Vater beschriebene Bürde bewusst. Er arbeitet seit 2014 im Unternehmen mit, seine Schwester etwas länger. Grupp junior ist für Digitalisierung und Geschäftskunden zuständig, Bonita Grupp kümmert sich um das Onlinegeschäft und das Personal. Beide haben von klein auf den Kampf um Aufträge mitbekommen. Der Essenstisch der reetgedeckten Villa gegenüber des Fabrik-Gebäudes ist auch ein Strategie-Tisch.

Die Geschwister sind in ihre Rollen hineingewachsen. Bonita und ihr Bruder wohnen auch – zumindest unter der Woche – auf dem weitläufigen Areal ihrer Eltern. „Aber sie haben dort ihre eigenen Wohnungen und ein Privatleben“, sagt die Mutter. Wolfgang Grupp junior lässt durchblicken: „Weil wir so eng zusammenarbeiten, machen wir mehr mit unseren Eltern als manche Altersgenossen. Ich gehe mit meinem Vater auf die Jagd.“ Der Jüngste im Kreise der Grupps weiß, wie kompliziert es ist, eine Firma zu führen: „Am Ende müssen meine Schwester und ich uns selbstkritisch in die Augen schauen und entscheiden, wer von uns besser geeignet ist.“ Vielleicht sind beide geeignet, so harmonisch sie auftreten?

Bonita Grupp sagt: Wir sind ein gutes Team bei Trigema

Grupp senior stellt klar, dass auch wenn nur einer die Firma bekommen werde, der andere weiter in ihr arbeiten dürfe. Vielleicht schält sich auch, wenn der Chef doch den Rückzug antritt, ein Trio heraus, das die Trigema-Geschicke führt. Elisabeth Grupp, die ihren Mann bei einer Auerhahnjagd in Österreich kennengelernt hat, genießt eine hohe Wertschätzung ihres Gatten, der sie einst gebeten hat, sich um den Direktverkauf zu kümmern. Ihre Tochter Bonita sagt: „Wir sind ein gutes Team. Und wir stehen voll hinter unserem Vater.“ Die 32-Jährige hat an dem Buch „Generation Verantwortung. Wenn Eigentum verpflichtet“ mitgewirkt. Werte – auch wie der von ihrem Vater eingeforderte Anstand – seien für sie wichtig. Die Betriebswirtin ist bereit, das Unternehmen zu übernehmen, schließlich habe sie schon immer in die Firma gewollt.

Grupp senior wirkt allerdings noch nicht amtsmüde. Solange er das Gefühl habe, man sehe ihn noch gerne in der Firma, bleibe er. Das Gefühl hat der Chef natürlich noch. Für ihn sei es das Schönste im Leben, gebraucht zu werden und nicht Geld zu zählen. Am Ende des Gesprächs meint er nur: „Soll ich den ganzen Tag spazieren gehen?“