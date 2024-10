Hunderte neue Stellen: Warum Airbus Helicopters so erfolgreich ist

Also der Redakteur solte bei der Geschichte des Werkes mal etwas besser nachschlagen. Die Eisenbahnpuffer waren nur ein Zwischenprodukt im Rahmen der versteckten Aufrüstung der Reichswehr, Herstellung der Granaten bzw. die weitere Verarbeitung dazu erfolgte in Ingoldstadt. Und die Maschinenfabrik Donauwörth musste Ende der 1920Jahre ihre Produktion /Betrieb einstellen. Granaten wurden im Dritten Reich für die Wehrmacht gefertigt weil das Werk gehörte dann zur Montanunion unter Aufsicht u. Führung der Maxhütte. Mit Gründung der WMD (Waggon u. Maschinenfabrik Donauwörth) 1946/47 begann die zivile Fertigung von Waggons bzw. deren Reperatur, Herstellung von Alltagsgegenständen. Mit der Wiederbewaffung und Gründung der Bundeswehr fand der Einstieg in miltärische Pogramme statt, und damit auch die Mischung zivil wie militärisch. Un die Ära des Waggonbaues endete 1991, bis ca. 1992 - 94 gab es noche eine Komponenten bzw. Einzelteilfertigung für die Doppelstockwaggon aus Görlitz.