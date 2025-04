Audi stellt wegen der Strafzölle von Donald Trump den Export in die USA ein

Audi reagiert auf die Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump auf Autos verhängt hat, mit einem Exportstopp in die USA. Wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht, habe eine Unternehmenssprecherin am Montag ein entsprechendes Schreiben an die Händler bestätigt, über das zuerst die Automobilwoche berichtet hatte.

Audi will demnach alle Fahrzeuge, die nach dem 2. April in die Vereinigten Staaten geliefert wurden, vorerst zurückhalten und noch nicht an die Händler übergeben. Diese sollten stattdessen ihre Lagerbestände reduzieren. Der Autobauer aus Ingolstadt habe derzeit mehr als 37.000 Autos vor Ort auf Lager, die noch nicht von den neuen Zöllen betroffen seien und erst einmal verkauft werden könnten, wird die Sprecherin in den Medienberichten zitiert. Damit könne Audi offenbar zwei Monate lang die Nachfrage abdecken. Audi kann derzeit nicht selbst in den USA produzieren, da der Konzern keine eigenen Fabriken dort betreibt.

