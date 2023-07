Augsburg

vor 33 Min.

Kuka ist 125 Jahre alt: Von Müllwagen und Schreibmaschinen zu Robotern

Plus Das Augsburger Unternehmen Kuka stand mehrfach am Abgrund, hat sich immer wieder neu erfunden. Eine Geschichte über Globalisierung und den Stolz der Beschäftigten.

Von Stefan Stahl Artikel anhören Shape

Vielleicht war das Jahr 1984 ein Fingerzeig für die weitere Geschichte des Augsburger Automatisierungsspezialisten Kuka. Damals stellte das Unternehmen in China auf einem kleinen Messestand seine Roboter aus. Die Resonanz fiel enorm aus. "Die waren alle ganz begeistert von unseren Robotern", erinnert sich Gerhard Wiedemann. Der viele Jahre später zum Kuka-Chef aufsteigende Manager erlebte damals besondere Tage in China: Interessenten wollten die Hightech-Geräte aus Deutschland kaufen, doch sie waren viel zu teuer für sie. Frustriert zogen die Männer wieder ab.

Dann klopfte es nachts an Wiedemanns Hotelzimmer: "Plötzlich stand da eine ganze chinesische Delegation vor mir im Schlafanzug und erklärten mir, sie hätten noch ein paar tausend Mark aufgetrieben. Doch es hat immer noch nicht gereicht." Die von der Technik faszinierten Asiaten ließen sich nicht entmutigen. Ein halbes Jahr später reisen sie nach Augsburg an und schaffen es, den ersten Kuka-Roboter nach China zu holen. Schließlich errichtet Kuka 1994 eine erste Niederlassung in China und kooperiert mit dem Autobauer Dongfeng. Die Geschichte ist im Buch nachzulesen, das zum 125-jährigen Firmenjubiläum erscheint. Kuka feiert das Jubiläum in diesem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen