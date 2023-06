Augsburg

vor 16 Min.

Roboterbauer Kuka investiert so viel wie nie zuvor

Plus In den nächsten fünf Jahren fließt eine Milliarde Euro in Forschung und Entwicklung des Roboter- und Anlagenbauers. Der Hauptsitz in Augsburg profitiert davon besonders stark.

Von Stefan Stahl Artikel anhören Shape

Kuka präsentiert sich bis 30. Juni auf der Münchner Messe Automatica, dem Welt-Klassentreffen der Roboter-Gemeinde. Dort werden globale Trends gesetzt. Der Augsburger Automatisierungsspezialist tritt unter dem Motto „Keep on Moving“, also „Weiter so“ auf. Wenn das Unternehmen so weiter macht, setzt es seinen Rekordkurs fort. Danach sieht es derzeit aus. Kuka-Chef Peter Mohnen sagt unserer Redaktion auf der Schau: „Wir rechnen damit, in diesem Jahr erstmals mehr als vier Milliarden Euro Umsatz zu machen.“

Der Roboter-Spezialist würde damit seinen Rekordkurs fortsetzen und weiter stark vom Trend zu einer immer stärkeren Automatisierung profitieren. Auch zu dunklen Corona-Zeiten, als das Unternehmen rote Zahlen schrieb, war der Kuka-Chef stets zuversichtlich, dass die Firma einmal zu den Gewinnern zählt. Diese Prognose sollte sich bald erfüllen. Schon für das Geschäftsjahr 2022 verbuchte Kuka mit rund 4,5 Milliarden Euro so viele Aufträge wie nie zuvor. Das war ein Plus von 25 Prozent. Auch die Rendite verbesserte sich massiv, ein Umstand, der dem chinesischen Eigentümer Midea besonders wichtig ist. So konnte der Roboter- und Anlagenbauer den Gewinn vor Steuern und Zinsen auf 118,4 Millionen Euro nahezu verdoppeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen