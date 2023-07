Automatisierung

Lösung für den Fachkräftemangel? Wenn Roboter Essen servieren und Pizza backen

In Paris backen in einem Lokal Roboter Pizzas.

Plus Der Mangel an Arbeitskräften könnte der Robotik in der Gastronomie zum Durchbruch verhelfen. Doch noch brauchen die Geräte Hände. Ein Forscher aus Bayern arbeitet daran.

Zumindest aus Arbeitgebersicht ist Lucki ein Traum. Der Servier-Roboter bringt und holt Speisen – und das zwölf bis 15 Stunden lang ohne zu murren. Dann ist er nach dreieinhalb Stunden wieder aufgeladen und kann erneut schuften. Für Lucki gilt keine gesetzliche Höchstarbeitszeit und noch hat er sich nicht mit anderen Gastro-Robotern zur Gründung eines Betriebsrates oder einer Gewerkschaft durchgerungen.

Servier-Roboter wie diese der Firma Exelentic bringen Essen und Getränke. Foto: Exelentic

Die Nachfrage nach Typen wie ihm sollte sich in den kommenden Jahren massiv erhöhen. Die Gesellschaft wird immer älter. Es fehlen gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe allerorten Arbeitskräfte. Und die Angehörigen der Generation Z, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind, träumen zum Teil von einem Leben mit weniger Arbeit und mehr Freizeit. Doch wer soll all die Jobs erledigen, wenn jüngere Menschen einmal die Vier-Tage-Woche durchsetzen und kaum noch einer sich abrackern, also etwa in Restaurants stundenlang Essen und Geschirr lächelnd hin- und herschleppen will?

