Bayerns Kultur im Wandel: Der schleichende Abschied vom Bierland

Fritz Carry ist mit sich im Reinen. Er hat mehr erreicht, als unter diesen Umständen zu erwarten war. Der Name Schwanen-Bräu wird weiterleben. Die grauen Kisten mit der altdeutschen blauen Schrift werden weiterhin in und um Wertingen zirkulieren, Helles und Kellerbier nach Carrys Rezeptur in die bauchigen Halbliterflaschen abgefüllt. Aber eben nicht mehr von der Schwanen-Brauerei und nicht mehr in dem ortsbildprägenden Brauhaus im Herzen der schwäbischen Kleinstadt.

