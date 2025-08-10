Dieses Unternehmen baut Bayerns größte Stromspeicher

Ein halbes Dutzend Firmen hat Christoph Ostermann in seinem Leben schon gegründet. Die erste mit 18 Jahren in Frankreich. Dort hat er Rundreisen und Führungen in Paris angeboten, zu einer Zeit, in der die Branche bei weitem nicht so organisiert war wie heute. Eines der späteren Start-ups des gebürtigen Münchners – der Heimspeicherhersteller Sonnen aus Wildpoldsried im Allgäu - entwickelte sich zeitweise zum globalen Marktführer. Inzwischen hat der 54-Jährige zusammen mit seinen Mitgründern sein sechstes Unternehmen aus der Taufe gehoben und schickt sich damit an, dazu beizutragen, eines der zentralen Probleme der Energiewende zu lösen. Das Unternehmen Green Flexibility aus Kempten entwickelt, baut und betreibt Großspeicher für Strom. Diese können erneuerbare Energie aufnehmen, wenn sie im Überfluss vorhanden ist. Und sie abgeben, wenn Mangel im Netz herrscht.

Die Fahrt führt an den Stadtrand von Immenstadt im Allgäu, die Berge sind in Sichtweite. Zwischen einem Badesee, in dem Schwimmer ihre Runden drehen, und den Leitungen und Transformatoren eines Umspannwerks stehen sie: Acht Container, sechs Meter lang, rund 2,9 Meter hoch, rund 2,5 Meter breit, heller Anstrich. Innen sind sie dicht bepackt mit Batteriemodulen, 40 Stück pro Einheit. Jeder Container ist ein wahres Kraftpaket, die Anlage hat eine Kapazität von 32 Megawattstunden, die acht Container können genug Strom abgeben, um 3000 Haushalte 24 Stunden mit Elektrizität zu versorgen. Es ist der bisher größte Stromspeicher in Bayern, der kürzlich mit einem Festakt in Betrieb genommen wurde. Und geht es nach Green Flexibility, sollen noch viele Speicher folgen. In unserer Region steht der Baubeginn für weitere, noch größere Anlagen an.

Icon vergrößern Das Gründerteam von Green Flexibility: (von links) Christoph Lienert, Christoph Ostermann, Hermann Schweizer und Bernd Arkenau. Foto: Ralf Lienert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Gründerteam von Green Flexibility: (von links) Christoph Lienert, Christoph Ostermann, Hermann Schweizer und Bernd Arkenau. Foto: Ralf Lienert

Bei Green Flexibility ist man fest überzeugt, eine Lücke in der Energieversorgung von morgen schließen zu können: „Deutschland produziert heute im Schnitt 60 Prozent des Stroms erneuerbar, das Problem ist, dass die Erzeugung fluktuiert“, sagt Ostermann. Mal hat man Wind- und Sonnenstrom im Überfluss, sodass man Strom ins Ausland verschenkt oder noch obendrauf zahlt. Mal herrscht die gefürchtete Dunkelflaute. Das Auf und Ab setzt die Netze unter Stress. Droht eine Überlastung, schalten die Netzbetreiber Erzeugungsanlagen ab. Die Betreiber der betroffenen Windräder oder Solarparks bekommen für die entgangenen Einnahmen trotzdem eine Entschädigung. Im vergangenen Jahr summierten sich diese Kosten für das Management der Netzengpässe auf rund 2,8 Milliarden Euro. „Will man die Stromkosten begrenzen und die Risiken von Blackouts vermeiden, muss man dieses Problem in den Griff bekommen“, sagt Ostermann. Dazu kommt, dass neue Geräte am Netz hängen, die massiv Strom verbrauchen, vor allem E-Autos und Wärmepumpen. Nicht überall sind die Netze schon darauf ausgelegt. „Wenn in meiner Straße fünf bis sechs E-Autos gleichzeitig laden, findet dies das Netz nicht gut“, beschreibt es Ostermann. „Der Erfolg der Energiewende hängt deshalb an der Flexibilität der Stromnetze“, sagt er. Die Netze müssten flexibler werden.

Batteriespeicher können bei Bedarf in Sekunden ans Netz genommen werden

Bisherige Konzepte stoßen aus seiner Sicht an Grenzen. Der Netzausbau ist wichtig, dauert aber lange und ist teuer. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche setzt zudem auf Gaskraftwerke, die einspringen, wenn Sonne oder Wind fehlen. „Der Nachteil ist, dass Gaskraftwerke zwar Strom abgeben können, aber keinen Strom aufnehmen“, gibt Ostermann zu bedenken. Zudem werden sie häufig stillstehen, wenn Wind und Sonne genug Energie liefern. Wahrscheinlich werden Gaskraftwerke deshalb auf Subventionen angewiesen sein.

Batteriespeicher könnten hier eine geeignetere Rolle spielen: „Batteriespeicher können in Millisekunden ans Netz genommen werden – viel schneller als Gaskraftwerke“, sagt Ostermann. Auch preislich könnten die Speicher punkten: „Im Gegensatz zu Gaskraftwerken kommen wir ohne Subventionen aus“, argumentiert er.

Tatsächlich erleben Batteriegroßspeicher einen Boom: Bisher sind in Deutschland Großspeicher mit rund 1,8 Gigawattstunden Kapazität installiert, berichtet der Bundesverband Solarwirtschaft. Bis 2026 könnten rund sieben Gigawattstunden dazukommen. In Bollingstedt in Norddeutschland ist zuletzt ein Speicher mit einer Kapazität von 238 Megawattstunden in Betrieb gegangen. Er kann rechnerisch rund 170.000 Haushalte zwei Stunden lang mit Strom versorgen. Die Anlage besteht aus 64 Batterie-Containern. Projekte in unserer Region haben zum Beispiel auch die Lechwerke umgesetzt.

Icon vergrößern Der Batteriespeicher von Green Flexibility in Immenstadt aus der Luft. Weitere Anlagen sollen auch in unserer Region folgen. Foto: Ralf Lienert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Batteriespeicher von Green Flexibility in Immenstadt aus der Luft. Weitere Anlagen sollen auch in unserer Region folgen. Foto: Ralf Lienert

In dieses Spiel ist Green Flexibility eingestiegen – und will einiges besser machen als die Konkurrenz. Das Unternehmen ist vor eineinhalb Jahren gegründet worden. Neben Christoph Ostermann zählen auch Christoph Lienert, Hermann Schweizer und Bernd Arkenau zum Gründungsteam. Das Start-up hat inzwischen 55 Beschäftigte, Büros gibt es in Kempten und Münster. Als Projektentwickler für große Batteriespeicher prüft das Unternehmen zuerst, wo Speicher sinnvoll sind. Es muss einen Netzanschluss, ein geeignetes Grundstück mit mindestens 1000 Quadratmetern Fläche und ein Umspannwerk in der Nähe geben. Das Team nimmt Kontakt mit den Kommunen auf, stellt den Bauantrag, holt Genehmigungen ein und baut schließlich den Speicher. „Im Unterschied zu anderen behalten wir unseren Speicherpark und betreiben ihn auch“, sagt Ostermann. Auf rund 15 bis 30 Jahre Betrieb seien die Projekte ausgelegt. Der Vorteil für die Kommunen: Da die Speicher im Normalfall als eigenständige GmbH gegründet werden, zahlen sie Gewerbesteuer vor Ort. „Pro Jahr fließt dann meist ein sechsstelliger Betrag in die Gemeindekasse“, sagt Ostermann.

Green Flexibility: Weitere Projekte in Balzhausen, der Uckermark und dem Müsterland

Der Speicher in Immenstadt ist das erste Projekt, das die Kemptener in Betrieb genommen haben. In Balzhausen im Kreis Günzburg – ist demnächst Baubeginn für das nächste Projekt in unserer Region geplant. Der Speicher dort wäre mit einer Kapazität von 80 Megawattstunden mehr als doppelt so groß wie der im Immenstadt. Bundesweit rechnet Green Flexibility damit, zeitnah an rund 20 bis 25 Standorten Speicher bauen zu können, unter anderem im Münsterland und in der Uckermark. Die Pipeline ist also gefüllt. Für die Expansion hat man sich 400 Millionen Euro Eigenkapital durch die Partners Group gesichert – einem Investitionsunternehmen aus der Schweiz.

Geld will Green Flexibility auf zwei Arten verdienen: Typischerweise nehmen die Batterien in den sonnigen Mittagsstunden Photovoltaik-Strom auf. An den Strombörsen ist der Strom dann meist günstig. Abends können die Batterien Elektrizität ans Netz abgeben, der Strompreis ist dann höher. Die Differenz bietet eine Basis für das Geschäft. Außerdem können die Batterien den Netzbetreibern sehr rasch Strom zur Verfügung stellen, um die Frequenz im Netz stabil bei 50 Hertz zu halten. Für diese Leistung gibt es ebenfalls Geld.

Zuletzt sind Großspeicher auch kritisch gesehen worden: Ziehen sie große Mengen an Strom aus dem Netz oder speisen ihn ein, ist das nicht zu allen Zeitpunkten gut. „Es kann sein, dass der Strom bundesweit zwar gerade günstig ist, weil an der Küste der Wind weht, im Allgäu aber das Netz angespannt ist, weil gerade die Skikanonen auf Hochtouren laufen“, nennt Ostermann ein Beispiel. Dann wäre es nicht zielführend, wenn auch noch die Batteriespeicher Strom ziehen.“ Green Flexibility will dem vorbeugen, indem es dem Allgäuer Netzbetreiber den Hebel in die Hand gibt, im Notfall in den Betrieb des Speichers einzugreifen und zu sagen: „Jetzt bitte nicht laden, wir brauchen den Strom an anderer Stelle!“ Das Allgäuer Überlandwerk ist dafür als Partner mit an Bord. Die 15 Millionen Euro Kosten des Immenstädter Speichers tragen zu 50 Prozent Green Flexibility und zu 50 Prozent das AÜW. Das macht den Immenstädter Speicher zu einem besonderen Projekt. „Wir wollen Teil der Lösung sein, nicht des Problems“, sagt Ostermann.

Erfahrungen der Gründer aus ihrer Zeit bei Sonnen in Wildpoldsried

Rund 15 Jahre Erfahrung mit Batterien kommt Christoph Ostermann und seinen Mitgründern bei ihrem neuen Unternehmen entgegen. Zusammen mit Torsten Stiefenhofer hatte der Münchner im Jahr 2010 schon einmal einen Speicher-Spezialisten aus der Taufe gehoben, das heutige Unternehmen Sonnen aus Wildpoldsried, einen Hersteller von Batteriespeichern für Eigenheimbesitzer. „Wir waren absolute Pioniere“, erinnert sich Ostermann. Was anfangs als Tüftelei in der Werkstatt begann, hat inzwischen den Massenmarkt erreicht. Kaum eine neue Solaranlage wird mehr ohne Speicher verkauft. Dass die Energiewende nochmals rückabgewickelt wird, glaubt Ostermann nicht. „Nichts ist so billig wie Solarstrom“, sagt er. Im Jahr 2019 ist Sonnen vom Energiekonzern Shell übernommen worden, 2021 hört Ostermann als Geschäftsführer auf.

Was Christoph Ostermann bei Sonnen im Kleinen gemacht hat, das macht Green Flexibility heute im Großen: Speicher bauen. Seine Mitgründer kennt er aus der Zeit bei Sonnen. „Wir sind alle Sonnenkinder“, sagt Ostermann, ein eingespieltes Team also. „Wir kennen uns wahnsinnig gut mit Batterietechnologie aus.“ Um langlebige und sichere Speicher zu bauen, setzt deshalb auch sein neues Unternehmen auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien.

Einen Unterschied gibt es aber doch: „Der Preis für Batterien ist seit 2010 um 95 Prozent gefallen“, sagt Ostermann. „Unser Ziel ist, fünf Gigawatt zur deutschen Speicherleistung beizutragen“, erklärt er. Und ist dabei überzeugt, dass dies in jungen Unternehmen besonders gut gelingen kann. „Wir Start-ups“, sagt Ostermann, „müssen die Innovationen treiben.“