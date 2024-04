Mit Schütteln und Rütteln aus Augsburg an die Weltspitze

Von Matthias Zimmermann - 06:22 Uhr

Erfolg der 3D-Druck-Branche: Warum fast alle Raketenhersteller aus den USA und Europa auf die Maschinen des 20-Mann-Betriebs Solukon aus Augsburg setzen.

Probleme sind immer auch Chancen. Was klingt, wie eine Phrase aus der Ratgeberliteratur, stimmt im Fall der Firma Solukon aus Augsburg tatsächlich. Die Gründer Andreas Hartmann und Dominik Schmid haben in einem Problem in der Industrie eine Marktlücke erkannt. Vor allem aber haben sie sich zugetraut, ein Produkt zu entwickeln, für das es noch kein Vorbild gab. Heute sind ihre Maschinen die Referenz auf dem internationalen Markt und vor allem in der Luft- und Raumfahrtindustrie oder im Automobilbau gefragt.

Wenn europäische oder amerikanische Raketen ins All fliegen, ist die Chance groß, dass in der langen Prozesskette von der Planung bis zum Abheben auch Solukon-Maschinen beteiligt waren. „Man kennt uns mittlerweile in Kalifornien, wo die US-Raketenbauer sitzen, wahrscheinlich besser als hier“, sagt Hartmann beim Gang durch die unscheinbare Produktionshalle in einem Gewerbegebiet im Augsburger Norden.

