Massenrückruf bei Coca-Cola: Getränkekonzern ruft auch in Deutschland Flaschen zurück

Es war ein Rückruf mit einem selten zuvor gesehenen Ausmaß, von dem alle Marken betroffen sind: Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix. Das hatte nicht nur Auswirkungen auf private Haushalte, sondern auch auf die Gastronomie. Auch in Restaurants und Bars in Österreich mussten die Getränke aus dem Sortiment genommen werden, weil in den Flaschen möglicherweise Metallteile sein könnten.

Nun wird auch in Deutschland vor den defekten Cola-Flaschen gewarnt. Betroffen sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Davor warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Coca-Cola-Rückruf auch in Deutschland: So erkennen Sie die 0,5-Liter-Flaschen

Dabei handle es sich nur um „minimale Mengen“, so eine Sprecherin von Coca-Cola auf Nachfrage der Deutschen-Presse-Agentur. Der deutsche Markt werde fast ausschließlich von dem nicht betroffenen Abfüller CCEP Deutschland beliefert. Die nicht betroffenen Flaschen seien leicht zu erkennen: durch den Herstellernamen „Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH“ auf der Rückseite der Flasche und das deutsche DPG-Pfandlogo auf dem Etikett.

Grund für den Rückruf ist, dass in der Produktion ein Sieb gebrochen ist. Betroffen sind die 0,5-Liter-Flaschen. Die möglicherweise gefährlichen Chargen erkennen Kunden am Mindesthaltbarkeitsdatum. Liegt dieses zwischen 4. Februar 2025 und 12. April 2025, rät der Brause-Konzern von einem Verzehr ab. Kunden bekommen das Geld für die Limo-Flaschen auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Coca-Cola Rückruf: Diese Getränke sind betroffen.

Coca-Cola (auch Zero, Zero Zucker Zero Koffein, Light und Lemon)

Fanta (Orange, Orange Zero, Lemon Zero, Exotic Zero)

Sprite (Sprite, Sprite Zero)

MezzoMix