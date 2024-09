Großer Deal in der Getränkebranche: Weinkellerei Kunzmann will Brauerei Hutthurm übernehmen

In der bayerischen Getränkeindustrie steht eine große Übernahme an: Die Weinkellerei Kunzmann aus Dasing plant, die Brauerei Hutthurm in Niederbayern zu übernehmen. Kunzmann ist bekannt, weil es als erstes Unternehmen in Deutschland fertig zubereiteten Glühwein auf den Markt brachte. Der Hersteller von Glühwein, Weinschorle, Saft und Mineralwasser beschäftigt derzeit 93 Mitarbeiter.

Die Brauerei Hutthurm im Landkreis Passau hat eine Tradition, die bis ins Jahr 1577 zurückreicht, braut ein breites Sortiment an Bieren und stellt auch Erfrischungsgetränke her. Das Unternehmen im Kreis Passau hat 66 Beschäftigte. Das Unternehmen hatte 2023 einen Gesamtausstoß von rund 65.000 Hektolitern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 7,4 Millionen Euro.

Erweiterung der Abfüllkapazitäten

Kunzmann plant mit der Übernahme unter anderem, seine Abfüllkapazitäten zu erweitern. Das Unternehmen beliefert Getränke- und Supermärkte. Die gute Geschäftsentwicklung hat zu einer Vollauslastung der Mehrwegabfüllung in Dasing geführt. Künftig sollen auch in Hutthurm Getränke abgefüllt wird. Mit der Expansion steigt das Unternehmen auch in das Bier-Sortiment ein. Für die Brauerei dürfte sich damit auch ein zusätzlicher Vertriebsweg ergeben.

Das Unternehmen Kunzmann ist in Familienbesitz und wird derzeit in zweiter Generation von Natalie und Jürgen Kunzmann zusammen mit Geschäftsführer Guido Grebe geführt. Gegründet hatte die Weinkellerei Rudolf Kunzmann zusammen mit seiner Ehefrau Karola im Jahr 1953 in Augsburg. Der Umzug nach Dasing erfolgte im Jahr 1978.

Die Brauerei Hutthurm wiederum befindet sich seit 1914 im Eigentum der Raiffeisenbank im Landkreis Passau eG. Die Raiffeisenbank war angesichts des rückläufigen Bierkonsums allerdings auf der Suche nach einem Partner für die Brauerei, um die Auslastung zu optimieren und die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu sichern.