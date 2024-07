Deutschlandticket wird 2025 wohl teurer

Nach Lage der Dinge ist der Preis von 49 € nicht zu halten ? Lachhaft und fraglich , haben unsere Landesverkehrsminister überhaupt eine Ahnung , im Bezug aud den ÖPNV , vom Bundesverkehrsminister ganz zu schweigen . Hauptsache Milliarden von Euros werden ins Ausland gesteckt , irgendwelche Radwege im Busch , sonstige Subventionen usw. ? was soll das ? die Herren und Damen Politiker sollten mal eher an das eigene Volk denken , wir zahlen schon genug und das Deutschlandticket noch teurer ? was kommt als nächstes ? wieder Milliarden von Subventionen ins Ausland ? weil irgendeiner schreit wir brauchen eurer Geld . Die Damen und Herren Politiker sollten mal Ihre Dienstwagen stehen lassen und öfter den ÖPNV nutzen. Aber , anscheinend haben wir es ja im Überfluss , der nächste steht schon an der Tür , traurig .....