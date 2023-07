Energie

Hoffnungsträger Wasserstoff: Wie soll Deutschlands Wasserstoff-Netz aussehen?

Plus Wie kommt Wasserstoff zu Industrie, Kraftwerken und Haushalten? Der jetzt vorgestellte Entwurf für ein 11.200 Kilometer langes Kernnetz macht den Anfang.

Wasserstoff soll eines Tages Lkw und Kraftwerke antreiben, zum Heizen verwendet werden, vor allem aber der Industrie helfen, von Kohle, Koks und Erdgas fortzukommen. Das Ziel ist es, auf dem Weg zur geplanten Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 ein großes Stück weiterzukommen. Jetzt nehmen die Pläne für eine Wasserstoff-Wirtschaft konkretere Formen an. Die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber FNB Gas hat ihren Entwurf für ein Wasserstoff-Kernnetz in Deutschland vorgelegt. Es umfasst 11.200 Kilometer, bindet die Bundesländer an und soll 2032 einsatzbereit sein. Die Kosten dieser "Wasserstoff-Autobahn" werden auf einen niedrigen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag geschätzt. In der FNB Gas haben sich die überregionalen Gastransportunternehmen in Deutschland zusammengeschlossen.

Noch ist der Plan nicht endgültig, bis 28. Juli können Netzbetreiber Stellung nehmen. Bis zum Herbst soll der Bundesnetzagentur dann ein gemeinsamer Entwurf präsentiert werden. In erster Linie soll das Netz durch die Umstellung bestehender Erdgasleitungen entstehen, teilweise wird auch neu gebaut. "Voraussichtlich wird das Kernnetz zu rund 60 Prozent des Kernnetzes aus umgestellten Erdgas-Leitungen und rund 40 Prozent aus Neubauleitungen bestehen", schätzt das Bundeswirtschaftsministerium. Die Kosten sollen über Netzentgelte getragen werden, letztlich zahlen also die Kunden.

