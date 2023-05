Bauen & Wohnen

Ist Wasserstoff die Rettung für die Gasheizung?

Ließen sich Gasheizungen bald mit Wasserstoff betreiben, hielte dies die Umbaukosten am Haus sicher klein. Aber ist die Option auch realistisch?

Von Michael Kerler

In Deutschland heizen die meisten Haushalte mit Gas. Im Jahr 2021 traf dies auf jedes zweite Wohngebäude zu. Dementsprechend groß ist die Verunsicherung durch die Pläne von Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck für ein neues Gebäudeenergiegesetz, wonach neue Heizungen ab dem 1. Januar 2024 zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Viele Eigenheimbesitzer und Vermieter fragen sich, ob sie ihre Gasheizungen auf absehbare Zeit durch eine strombetriebene Wärmepumpe ersetzen müssen. Gegebenenfalls verbunden mit einer Dämmung des Hauses und hohen Kosten. Alles wäre leichter, wenn die bestehende Anlage mit klimafreundlichen Gasen weiterbetrieben werden könnte. Mit Biogas oder mit grünem Wasserstoff. Verglichen mit der Umstellung auf eine Wärmepumpe hielten sich dann die Investitionskosten im Heizungskeller in Grenzen, dem Klima wäre geholfen. Ob diese Rechnung so aufgeht, ist aber umstritten.

Tatsächlich erleben Öl- und Gasheizungen derzeit einen Boom, berichtet Erich Schulz, Landesinnungsmeister des Fachverbandes Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern. Viele Bürgerinnen und Bürger erneuern dieses Jahr ihre Anlage, bevor das neue Gesetz in Kraft tritt. Für Schulz ist das in Ordnung: "Wir halten es für positiv, wenn eine 30 bis 40 Jahre alte Oldtimer-Heizung herauskommt und durch ein modernes Gerät ersetzt wird", sagt er. Neue Heizungen sind digitalisiert, nutzen Brennwerttechnik und brauchen nur einen Bruchteil an Strom. "Damit kommt man auf gut 30 Prozent Einsparung", sagt er. "Und zwar sofort - und nicht erst nach der Optimierung des CO2-Äquivalents bei der Stromerzeugung."

