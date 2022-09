Kohle aus Kolumbien: Wie Deutschland seine Energie-Probleme auslagert

Plus Wegen des Embargos gegen Russland und der Nutzung der Kohle für die Stromerzeugung wächst der Import von Kohle aus Kolumbien. Dort berichten Indigene über massive Wasserprobleme.

Das Steinkohlebergwerk „El Cerrejón“, von den Einheimischen das „Monster“ genannt, ist mit seinen 69.000 Hektar eines der größten Steinkohlebergwerke der Welt. Es liegt im Norden Kolumbiens unweit der Grenze zu Venezuela im Departement „La Guajira“. Genau aus dieser Kohlemine soll nun ein Teil jener Kohle kommen, die Deutschland nach dem Embargo gegen Russland aus dem Versorgungsengpass mit den fossilen Energien helfen soll.