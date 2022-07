Energieversorgung

vor 19 Min.

Was passiert, wenn das Gas wegbleibt?

Plus Am Montag geht die Pipeline Nord Stream 1 in Wartung. Die Furcht ist groß, dass sie danach abgeschaltet bleibt. Deutschlands größter Gasimporteur braucht Staatshilfe. Regionale Energieversorger schildern ihre Sorgen.

Von Michael Kerler

Seit Tagen greift Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu immer deutlicheren Tönen. „Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sich die Lage zuspitzt“, sagte der Grünen-Politiker diese Woche. Die Sorge um die Versorgung Deutschlands mit Erdgas ist groß. „Es geht darum, alles zu tun, um auch im kommenden Winter die grundlegende Versorgung aufrechtzuerhalten und die Energiemärkte so lange es geht am Laufen zu halten – trotz hoher Preise und wachsender Risiken.“ Das klingt alles andere als entspannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

