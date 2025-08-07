Icon Menü
Explodierende Mietpreise: Wo wohnen in Bayern teurer geworden ist und was Politiker dagegen tun wollen

Steigende Mieten

Wo wohnen deutlich teurer geworden ist

Unsere Karte zeigt, wo die Mietpreise in den vergangenen drei Jahren am stärksten gestiegen sind. Über geeignete Gegenmaßnahmen ist sich die Politik uneins.
Von Sophia Krotter
    In einer Großstadt eine Wohnung zu mieten, ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Unsere Karte zeigt, wo die Mieten besonders stark gestiegen sind.
    In einer Großstadt eine Wohnung zu mieten, ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Unsere Karte zeigt, wo die Mieten besonders stark gestiegen sind. Foto: Paul Zinken, dpa/Montage: Sophia Krotter

    Das Leben in Deutschland ist teurer geworden. Das bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur dann zu spüren, wenn die horrenden Olivenölpreise den Wocheneinkauf mehr kosten lassen. Sie stellen es auch beim Blick in die Nebenkostenabrechnung fest, beim Tanken, beim Verreisen. Und beim Wohnen. Die Mietpreise sind in den vergangenen drei Jahren weiter gestiegen – im Mittel um 18,3 Prozent bundesweit, wie Daten des Marktforschungsinstituts Empirica Regio zeigen. Verfehlt die Mietpreisbremse also ihre Wirkung?

