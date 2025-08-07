Wo wohnen deutlich teurer geworden ist

Das Leben in Deutschland ist teurer geworden. Das bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur dann zu spüren, wenn die horrenden Olivenölpreise den Wocheneinkauf mehr kosten lassen. Sie stellen es auch beim Blick in die Nebenkostenabrechnung fest, beim Tanken, beim Verreisen. Und beim Wohnen. Die Mietpreise sind in den vergangenen drei Jahren weiter gestiegen – im Mittel um 18,3 Prozent bundesweit, wie Daten des Marktforschungsinstituts Empirica Regio zeigen. Verfehlt die Mietpreisbremse also ihre Wirkung?
Steigende Mieten
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden