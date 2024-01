Streik der Lokführer bei der Bahn am Montagmorgen beendet

"Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hat die Bahn eine Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro geboten. Also auch nicht viel weniger als die 3300 Euro Boni für die 30000 Menschen."



Führungskräfte erhalten also 3333€ und Lokführer erhalten 14,49% weniger. Gibt es eine Begründung für diese Reduktion?



"Aber denen gönnen Sie die nicht, weil das ja Leute vom Vorstand und Führungskräfte sind, nicht wahr?"



Das hat mit gönnen nichts tun sondern mit Gleichheit.



"Herrn Weselsky durchgesetzt werden sollte hat nichts mehr mit einer Tarifverhandlung zu tun"



Wie gehen Sie den in Tarifverhandlungen vor?



"Das hat er inzwischen offenbar auch gecheckt, nachdem er und seine Klientel mehrfach von den Leuten ausgepfiffen wurden."



Ihr Vermutung ..



"Und nur mal so am Rande: Wer bekommt denn in der Wirtschaft sonst noch eine Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro geboten?"



Die 4,5 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie und der Chemie- und Pharmaindustrie erhalten 3000 Euro netto in zwei Tranchen 2023 und 2024 ausbezahlt – zusätzlich zu Lohnerhöhungen.



Vor zwei Wochen beschloss auch der katholische Wohlfahrtsverband Caritas, seinen 650.000 Mitarbeitern 3000 Euro netto zu zahlen.



Beim Medienkonzern Bertelsmann bekommen Angestellte mit einem Bruttogehalt von bis zu 75.000 Euro zwei Tranchen mit jeweils 1500 Euro.



Die Targobank erklärte, dass ihre Leute 3000 Euro in zwei Tranchen bekommen – im Dezember und im nächsten Jahr. Auszubildende und Werkstudierende erhalten 2000 Euro.



"Bei einem gesicherten Arbeitsplatz zudem, aber manche bekommen den Hals scheinbar nie voll genug."



Das mittlere Lokführergehalt in Vollzeit lag laut dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr bei 3.735 Euro pro Monat vor Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Das nennen Sie für Schichtarbeiter "bekommen den Hals nicht voll"?

