Bahnstreik: Wie es um die Strecken von Go-Ahead, Agilis und Co. steht

Am Mittwoch beginnt der Streik der GDL: Ausfälle und Verspätungen im Zugverkehr der DB sind die Folge. Ein Überblick, wie die Lage bei privaten Bahnunternehmen ist.

Erst Anfang Dezember sorgte der letzte Streik bei der Deutschen Bahn für großes Chaos. Einen Monat später will die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) nun erneut für drei Tage die Arbeit niederlegen. Der Streik beginnt am Dienstagabend um 18 Uhr im Güterverkehr bei der Bahn. Der Personenverkehr ist dann ab Mittwochmorgen um 2 Uhr betroffen und soll wie im Güterverkehr bis Freitagabend um 18 Uhr dauern.

Im laufenden Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL ist es bereits der dritte und längste Arbeitskampf. Es dürften weite Teile des Fern- und Regionalverkehrs in Deutschland lahmgelegt werden. Die Bahn geht davon aus, dass der Lokführerstreik in dieser Woche Millionen Kundinnen und Kunden trifft.

Bahnstreik hat auch Auswirkungen auf private Eisenbahnunternehmen

Auf Bayerns Schienen fahren allerdings nicht nur Züge der Bahn, sondern auch zahlreicher privater Eisenbahnunternehmen. Welche Auswirkungen hat der Streik auf die Strecken von Go-Ahead, der BRB, Agilis und Co.?

Faktisch betrifft der Warnstreik nur die Bahn. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Streik auch Folgen für die privaten Eisenbahnunternehmen hat. Die GDL hat auch den Transdev-Konzern zum Ausstand aufgerufen. Dazu zählen verschiedene private Bahnunternehmen in Deutschland. In Bayern gehört die Bayerische Oberlandbahn (BRB) dazu. Versuche der Bahn und Transdev, den Ausstand juristisch stoppen zu lassen, scheiterten zunächst vor dem Arbeitsgericht Frankfurt. Die Bahn ging in Berufung, darüber befindet das Landesarbeitsgericht Hessen nun in zweiter Instanz.

Bahnstreik im Januar: So sind Go-Ahead, BRB und Agilis betroffen

Ein Überblick, wie es um die Ankündigungen der einzelnen Bahnunternehmen und deren Strecken in Schwaben und Oberbayern steht:

Go-Ahead:

"Go-Ahead ist von den in den nächsten Tagen beginnenden GDL-Streiks bei anderen Eisenbahnunternehmen nicht direkt betroffen", schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Dennoch könne es zu Zugausfällen und Verspätungen kommen – wenn etwa Infrastruktureinrichtungen der DB Netz bestreikt werden sollten, oder wenn Lokführer auf ihrem Weg zum Dienst infolge bestreikter Verbindungen nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankämen.

Bayerische Regionalbahn (BRB):

Nach Angaben der BRB sei nicht absehbar, inwieweit die Regionalbahn vom Streik der GDL betroffen ist. Das Unternehmen bittet Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt auf der BRB-Webseite, auf Facebook oder in der App "Tickets & Infos" über den aktuellen Stand zu informieren.

Länderbahn:

Auch die Mitarbeiter der Länderbahn sind nicht zum Streik aufgerufen. Dennoch könne es zu Beeinträchtigungen der Verkehrsleistungen kommen, wenn Infrastrukturbetreiber und -anbieter bestreikt werden, so das Unternehmen auf seiner Webseite. In solchen Fälle ist mit kurzfristigen Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Fahrgäste sollten sich kurz vor Reiseantritt auf dem DB Navigator zu informieren.

Paartalbahn:

Die Paartalbahn betreibt die Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt. Sie gehört zur BRB – die Streikauswirkungen dürften deshalb auch hier begrenzt sein.

Agilis:

"Nach Möglichkeit werden die agilis-Züge wie gewohnt fahren", schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Es könne allerdings zu Beeinträchtigungen kommen, wenn sich Mitarbeitende in den Stellwerken am Ausstand beteiligen. Bei den vergangenen beiden GDL-Streiks seien das aber nut vereinzelte Fälle gewesen.