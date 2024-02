Die Öko-Pioniere aus dem Allgäu

Von Stefan Stahl - vor 42 Min.

Die Firma Baufritz setzt auf gesundes Wohnen. Unternehmenschefin Dagmar Fritz-Kramer ist mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. Sie denkt weit über den Betrieb hinaus.

Während Reformer und Beharrer in Deutschland über Tempo und Ausmaß der Energiewende streiten, ist für Dagmar Fritz-Kramer die Lage sonnenklar. Die Chefin des Allgäuer Holzhaus-Unternehmens Baufritz lacht und sagt: „Die Sonne schreibt keine Rechnungen.“ Fotovoltaik sei der Billigstrom von morgen. Die 52-Jährige nennen viele in ihrem Betrieb kurz „Daggi“. Auf eine Lagerhalle, die neu errichtet wird, lässt sie weitere Solaranlagen bauen. Dann wird das Unternehmen mit gut 500 Beschäftigten zu rund 70 Prozent selbst den benötigten Strom erzeugen. Fritz-Kramer sieht den Abschied von Kohle und Gas schwäbisch: „Meine Enkel zahlen an niemanden mehr eine Energierechnung, weder an Putin noch die Scheichs.“

Die Firna Baufritz aus Erkheim im Unterallgäu stellt Öko-Holzhäuser her. Foto: Marcel Laponder, Baufritz

In einem zweistündigen Gespräch kommt die Frau aus dem Unterallgäu ohne die Worte „Angst“ und „Sorge“ aus. Sie attackiert auch nicht Vertreterinnen und Vertreter der Ampelregierung, eine Seltenheit unter Managern in aufgewühlten Zeiten. Fritz-Kramer lacht, strahlt Optimismus aus und nimmt sich und andere Betriebsinhaber in die Pflicht: „Unternehmern, die sagen, der Staat solle allein die Energiewende finanzieren, entgegne ich: Nein, nein, nein! Die Lösungen kommen nicht aus der Politik. Die Lösungen kommen aus der Wirtschaft.“ Dabei versucht die mehrfach ausgezeichnete Öko-Managerin, die zuletzt den Deutschen Umweltpreis gewann, Überzeugungsarbeit bei Kollegen in anderen Firmen zu leisten: „Durch die Energiewende verlieren wir keinen Wohlstand. Ein klimagerechtes Leben bleibt angenehm.“ Sie schwärmt, wie die Sonne vom Garagendach runter ihr Elektroauto auflädt. Eine solch positiv gestimmte Unternehmerin, die auch im Mittelstandsbeirat von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sitzt, könnte doch Parteimitglied der Grünen sein. Fritz-Kramer schüttelt den Kopf. Sie belässt es, wie schon bei Habecks Vorgänger Peter Altmaier, bei Beratung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .