Dem E-Auto gehört die Zukunft

Deutschlands Autobranche hat erste Erfolge ihrer Aufholjagd bei der E-Mobilität in Sicht. Die Krise der Branche ist deswegen nicht vorbei. Doch längst müssen sich die Entwicklungsabteilungen nicht mehr vorwerfen lassen, sie hätten den Anschluss verpasst. Die deutschen Ingenieure haben nicht verlernt, Spitzentechnik zu entwickeln.

Die Wende muss nun gelingen, dazu gibt es auch für das Land keine Alternative. Deswegen muss der politische Rahmen stimmen. Strenge Abgasregeln und ein Ablaufdatum für den Verbrennermotor waren nötig, um eine Branche, die zu lange an ihren Errungenschaften aus der Vergangenheit festgehalten hat, in Schwung zu bringen. Nun ist es die wichtigste Aufgabe der Politik, die Strukturprobleme in Deutschland anzupacken.

Der Markt wird die Wende schaffen

Ein schneller Hochlauf der E-Mobilität hilft, die Klimaziele im Verkehrssektor zumindest nicht ganz so krachend zu verfehlen. Vor allem stützt er auch die Energiewende. E-Autos können als Energiespeicher die Netze entlasten und machen Solaranlagen für Hausbesitzer attraktiver. Wenn mehr Flexibilität den Weg dahin erleichtert, kann auch das Verbrennerverbot angepasst werden. Die kommenden E-Autos dürften so attraktiv sein, dass ihr Durchbruch vom Markt getragen wird, wenn Klimaziele und CO₂-Preis bleiben.