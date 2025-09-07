Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wirtschaft
Icon Pfeil nach unten

IAA Mobility in München: Wie E-Autos Deutschlands Autobranche retten könnten

Kommentar

Dem E-Auto gehört die Zukunft

Bei der IAA beweisen die deutschen Hersteller, dass sie schnell gelernt haben. Nun muss die Politik an den richtigen Punkten helfen – auch mit einem Ablaufdatum für Verbrenner.
Matthias Zimmermann
Von Matthias Zimmermann
    • |
    • |
    • |
    Volkswagen bringt demnächst ein E-Auto im Polo-Format: Markenchef Thomas Schäfer und Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo geben einen ersten Ausblick auf das Modell.
    Volkswagen bringt demnächst ein E-Auto im Polo-Format: Markenchef Thomas Schäfer und Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo geben einen ersten Ausblick auf das Modell. Foto: Roland Niepaul, Volkswagen AG/dpa

    Deutschlands Autobranche hat erste Erfolge ihrer Aufholjagd bei der E-Mobilität in Sicht. Die Krise der Branche ist deswegen nicht vorbei. Doch längst müssen sich die Entwicklungsabteilungen nicht mehr vorwerfen lassen, sie hätten den Anschluss verpasst. Die deutschen Ingenieure haben nicht verlernt, Spitzentechnik zu entwickeln.

    Die Wende muss nun gelingen, dazu gibt es auch für das Land keine Alternative. Deswegen muss der politische Rahmen stimmen. Strenge Abgasregeln und ein Ablaufdatum für den Verbrennermotor waren nötig, um eine Branche, die zu lange an ihren Errungenschaften aus der Vergangenheit festgehalten hat, in Schwung zu bringen. Nun ist es die wichtigste Aufgabe der Politik, die Strukturprobleme in Deutschland anzupacken.

    Der Markt wird die Wende schaffen

    Ein schneller Hochlauf der E-Mobilität hilft, die Klimaziele im Verkehrssektor zumindest nicht ganz so krachend zu verfehlen. Vor allem stützt er auch die Energiewende. E-Autos können als Energiespeicher die Netze entlasten und machen Solaranlagen für Hausbesitzer attraktiver. Wenn mehr Flexibilität den Weg dahin erleichtert, kann auch das Verbrennerverbot angepasst werden. Die kommenden E-Autos dürften so attraktiv sein, dass ihr Durchbruch vom Markt getragen wird, wenn Klimaziele und CO₂-Preis bleiben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden