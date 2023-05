Industrie

Renk ist das Unternehmen für Zeitenwende und Energiewende

Plus Der Augsburger Traditionskonzern ist zuletzt im Militärbereich stark gewachsen. Für die Zukunft sieht Chefin Susanne Wiegand aber im Bereich erneuerbare Energien große Chancen.

Über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich der Traditionskonzern Renk in seinem Jubiläumsjahr nicht beklagen. Die Zeitenwende und die mit ihr einhergehende Investitionsoffensive bei der Bundeswehr sorgen für neues Interesse an dem seit 150 Jahren in Augsburg ansässigen Unternehmen. Renk gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Antrieben für Kettenfahrzeuge. Der Konzernbereich, der sich mit der Rüstung beschäftigt, wurde in den vergangenen Jahren mit mehreren Übernahmen weiter gestärkt. Renk bietet darüber hinaus aber auch ein sehr breites Portfolio für alle Anwendungen in der Industrie, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen – Kupplungen, Getriebe, aber auch Prüfstände zum Beispiel.

Dafür, dass der Name Renk mittlerweile weit über Augsburg und einen relativ kleinen Kreis von Spezialisten hinaus bekannt ist, sorgt vor allem die seit 2021 amtierende Chefin Susanne Wiegand. Sie legt zu ihrem normalen Arbeitspensum gerne noch ein paar Stunden drauf, wenn sie als gefragte Rednerin oder Interviewpartnerin erklären kann, warum Renk ihrer Meinung nach eines der Unternehmen der Stunde ist.

