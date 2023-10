Interview

03:00 Uhr

IG-Metall-Vize Kerner warnt: "Sonst verlagern Unternehmen Arbeitsplätze"

Plus Der Augsburger Jürgen Kerner ist jetzt hinter Christiane Benner die Nummer zwei der IG Metall. Er fordert die Bundesregierung auf, endlich Strom für energieintensive Unternehmen zu subventionieren.

Von Stefan Stahl

Herr Kerner, die IG Metall hat Olaf Scholz eindringlich aufgefordert, konkret anzukündigen, dass die Bundesregierung energieintensive Industrie-Unternehmen mit verbilligten Strompreisen entlastet. Doch er hat sich darauf bisher nicht eingelassen. Wie reagieren Sie jetzt?

Jürgen Kerner: Wir sind enttäuscht, dass Herr Scholz am Dienstag auf unserem Gewerkschaftstag keine konkrete Zusage für einen Brückenstrompreis, also einen zeitlich befristet subventionierten Strompreis für die energieintensiven Branchen angekündigt hat. Doch er hat auch klar gesagt, dass betroffene Betriebe unterstützt werden sollen. Die Zeit eilt. Wir müssen dringend handeln, sonst werden Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie Produktion und damit auch Arbeitsplätze in Länder mit deutlich günstigeren Energiepreisen verlagern. Nachdem Scholz keine Zusage getroffen hat, werden wir das Thema jetzt weiter zuspitzen. Am 24. November veranstalten wir mit den Kolleginnen und Kollegen der Chemie in ganz Deutschland, auch in meiner Heimat Bayern, einen dezentralen Aktionstag.

