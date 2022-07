Microsoft-Top-Managerin: "Wir dürfen die Menschen nicht zurück ins Büro zwingen"

Plus Annahita Esmailzadeh hat als Frau in der männerdominierten IT-Welt Karriere gemacht. Sie ist auch eine der wichtigsten Business-Influencerinnen im deutschsprachigen Raum.

Frau Esmailzadeh, Sie sind im Münchner Westend aufgewachsen, was zu Ihrer Zeit als Kind eher noch als Glasscherbenviertel galt und nicht wie heute zu den Szenevierteln zählte.